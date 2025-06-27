Orta Doğu'da Ateşkes ve ABD Ticaret Anlaşmaları Piyasalarda Toparlamayı Sağladı

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Orta Doğu'daki ateşkes sonrası gerginliklerin azalması ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde kaydettiği ilerleme, Avrupa borsalarında toparlanmaya neden olurken, altının ons fiyatı düştü.

Orta Doğu'da ateşkes sonrası gerginliğin azalması ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanması, Avrupa borsalarında toparlanmaya yol açarken azalan belirsizlikle altının ons fiyatı düşmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile çok büyük bir anlaşmanın yolda olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği (AB) de ABD ile anlaşma konusunda "Hazırız" mesajını verdi.

Orta Doğu'da ateşkes sonrası gerginliğin azalması ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanması, piyasalardaki belirsizliği azaltarak risk iştahını artırırken bu durum, yatırımcıların altın gibi "güvenli limanlardan" uzaklaşmasına yol açıyor.

"Güvenli liman" varlıklardan altının bugün ons fiyatı, TSİ 15.30 itibarıyla yüzde 1,72 düşüşle 3 bin 255 dolara inerek son 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Bu hafta altının ons fiyatının yüzde 3'ün üzerinde düşmesi dikkati çekti. Mevcut düşüşle altının fiyatı, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından önceki seviyesinin altına geriledi.

Analistler, piyasaların merkez bankası alımlarını altın fiyatı için destek olarak görmeye devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan, ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, sadece yüzde 0,06 gerileyerek 97,09 seviyesinde işlem gördü.

Bu arada, Orta Doğu'daki durumun biraz geri plana düştüğünü belirten analistler, yatırımcıların şu anda tarife anlaşmazlıklarıyla ilgili endişeleri bir kenara koyduklarını ifade etti.

Yatırımcıların, yeniden yapay zeka trendi, NATO'nun harcama hedefleri ve Almanya'nın milyarlarca dolara mal olan altyapı planlarına odaklandığını ifade eden analistler, ABD'de faiz oranlarının yakında düşürüleceğine dair umutlarla para politikasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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