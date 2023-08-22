Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük GES projesi üretime başladı

TOKAT Zile Belediyesi Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük Güneş Enerji Santralini işletmeye aldı.

22 milyon lirası öz kaynak, 38 milyon lirası kredi olmak üzere toplam 60 milyon maliyetli yatırım projesi, sağlayacağı 1, 5 milyon liralık aylık gelir itibariyle yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek. Bölgenin en büyük Güneş Enerji Santrali yatırımlarından birini gerçekleştiren Zile Belediyesi kurduğu 3 MW'lık GES ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kurum oldu. Kendi elektriğini karşılayan belediye ihtiyaç fazlasını da satarak gelir elde etmeye başladı.

"Bölgenin en büyük GES santrali belediyeye gelir getirmeye başladı"

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşme imzalayan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Güneş enerji santralinden üretilen elektriği satmaya başladıklarını belirterek, "Bu yolla belediyenin elektrik ihtiyacını karşılayarak önemli tutardaki elektrik harcama giderlerinden tasarruf etmeye başladık. Ürettiğimiz elektriğin fazlasını da satarak gelir elde eden bir belediye inşa ettik. Gerçekleştirdiğimiz ve işletmeye aldığımız GES projesi ile Zile'nin geleceğine imza attık. En büyük başarımız, kurumsallaşmaya önem vererek, bütçe disiplini sağlayarak ve önemli gelir getirici projeleri hayata geçirerek, kimseye borçlu olmayan, güçlü bütçeye sahip, kurumsal alt yapısı güçlü bir belediye oluşturmaktır. Güneş Enerji Santrali Projemiz de bu anlayışın ürünüdür. 3 MV gücü ile bölgenin en büyük GES projesidir. Artık kullandığımız elektriği kendimiz üretecek, hem tasarruf sağlayacak, hem de elektrik satarak, belediyemize önemli tutarda gelir sağlayacağız. Sağladığımız bu gelirlerle belediyemizi borç yükü altına sokmadan başka hizmetleri de gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Sadece elektrik üretmiyor, çevrenin korunmasını da sağlıyoruz"

Belediye Başkanı Şükrü Sargın sadece elektrik üretmek ve tasarruf yapmakla kalmadıklarını belirterek, " Aynı zamanda doğayı koruyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu proje ile üretilen elektriğin yanında, son iki ayda 1369 ton karbon salınımı engellenirken, 565,91 ton standart kömürden tasarruf ve 76 bin 255 ağacın doğada kalması sağlandı. Bu anlamda Zile'ye kazandırdığımız GES projesi aynı zamanda çevreci bir projedir. Projesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen personelimize de teşekkür ederim" dedi.