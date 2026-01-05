Orta Anadolu İhracatı Yüzde 15,4 Arttı

Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin (OAİB) ihracatı geçen yıl 2024'e göre yüzde 15,4 artarak 31,4 milyar dolara yükseldi.

OAİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 8 ihracatçı birliği barındıran ve yaklaşık 45 bin üyesi bulunan Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin 2025 ihracatı 31,4 milyar dolara yükselirken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

Orta Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı sektörlerden savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı yüzde 48,72 artışla 10 milyar doları aştı, iklimlendirme sanayisinin dış satımı yüzde 3,5 yükselişle 7,4 milyar dolar oldu.

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 4,4 artışla 4,7 milyar dolara çıkarken, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı ise yüzde 13,7 yükselişle 160 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

En yüksek ihracat ABD'ye

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OAİB Koordinatör Başkanı Erdem Çenesiz, hedeflerinin ihracatçıların değişen küresel koşullara uyum kapasitelerini artıracak ve yüksek katma değerli ihracatı kalıcı hale getirecek çalışmalara kesintisiz şekilde devam etmek olduğunu vurguladı.

Geçen yıl pazar çeşitliliğini artırdıklarını ve ihracatı 31,4 milyar dolara yükselttiklerini belirten Çenesiz, şunları kaydetti:

"İhracatımızın 2,8 milyar dolara ulaştığı ABD, mevcut pazarlarımız arasında ilk sırada yer almaya devam etti. Birleşik Krallık'a ihracatımız yüzde 108,6 artışla 2 milyar doları geçerken, Almanya'ya da 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Bölgemizin küresel ticaretteki ağırlığını teyit eden önemli bir gösterge niteliği taşıyan bu verilerde, 17,5 milyar dolarlık hacmiyle Türkiye'nin toplam ihracatında 4. sırada bulunan Ankara'nın rolü büyük. Başta Ankara olmak üzere, yurt geneline yaygın üye firma ağımızın bizi 31,4 milyar dolar seviyesine taşımış olmasından memnunuz."

Çenesiz, ihracatı artırmak ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla yıl boyunca yürüttükleri tanıtım faaliyetleri ve ticaret heyeti organizasyonlarına da değinerek, "Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, yeni pazarlara açılmayı, yeni fuar ve heyet çalışmalarıyla ihracatçılarımızın işini kolaylaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma ve havacılıktan tarihi rekor

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Demiroğlu da Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde teknoloji ile mühendislik kabiliyetinin ihracata doğrudan yansıdığını belirtti.

Türkiye genelinde 10 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşarak tarihi bir rekora imza attıklarını bildiren Demiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu başarı, ülkemizin savunma ve havacılık sanayisinde yalnızca üretim kapasitesini değil, ileri teknolojiye dayalı sistem geliştirme, küresel pazarlarda güvenilir tedarikçi olma ve stratejik işbirlikleri kurma yetkinliğini de güçlü biçimde ortaya koyuyor. Bugün gelinen nokta, Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatta istikrarlı, teknoloji temelli ve küresel ölçekte iddialı bir konuma ulaştığını açık biçimde gösteriyor."

İklimlendirme çözümlerine talep artıyor

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise Türkiye'de yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatındaki artışa dikkati çekerek, "Hava ve kara araçları, makine, elektrik-elektronik, savunma sistemleri ve yazılım gibi teknoloji yoğun sektörler, ortak mühendislik birikimi, üretim kabiliyeti ve teknolojik dönüşüm zemini üzerinde yükselerek küresel pazarlarda rekabet gücümüzü artırıyor." açıklamasında bulundu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, iklimlendirme sanayisinin ihracatının 2025'te yüzde 3,5 artışla 7,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde dijital tanıtım faaliyetlerini güçlendirmeyi, küresel fuarlarda görünürlüğümüzü artırmayı, güçlü olduğumuz pazarlarda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlara firmalarımızı taşımayı, ihracat kapasitemizi ve sürdürülebilir büyüme potansiyelimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Çenesiz, sektörde 2025'te ihracat performansının istikrarlı seyir izlediğini bildirdi.

Sektörün ihracatının geçen yıl yüzde 4,5 artışla 4,7 milyar dolara ulaştığını aktaran Çenesiz, "Yüzde 80'den fazla yerli katma değer oranıyla ihracat yapıyoruz. 4,7 milyar dolarlık ihracat, 3,75 milyar dolarlık net döviz kazancı anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımları, dijitalleşme ve enerji verimliliğine yönelik adımların sektörlerimizde yeni bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Süs bitkileri ihracatını 2026'da yüzde 12 artırmayı hedefliyoruz"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz ise süs bitkilerinde pazar çeşitliliği ve ihracat artışının belirleyici hale geldiğini belirterek, 2025 yılında 160 milyon dolara ulaşarak tarihi bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

İhracat yapılan ülke sayısının 75'i aştığını kaydeden Yılmaz, 2026'da ihracatı en az yüzde 12 artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Kaan Maşlak, sektörün Türkiye genelinde ihracatının yüzde 4 artarak 29 milyar dolara ulaştığını belirterek, metal sektöründe küresel rekabetin ve talep dalgalanmalarının belirleyici hale geldiğini kaydetti.

Maşlak, "Orta Anadolu'dan demir ve demir dışı metal ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı. Hem mevcut pazarlardaki etkinliğimizi güçlendirmeye hem de yeni ülkelere açılarak pazar çeşitliliğimizi artırmaya odaklanıyoruz. Firmalarımızı hedef pazarlarda daha görünür kılmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Hububat ve bakliyatta 'Türk malı' algısını ileriye taşıyacağız"

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nihat Uysallı ise geçen yıl Orta Anadolu bölgesinin bu sektördeki ihracatının yüzde 6,5 artışla 1,4 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Dünya genelinde hızlanan şehirleşme ile artan kaliteli gıda talebinin ve çeşitlilik beklentisinin üretime yön vermeye devam ettiğini vurgulayan Uysallı, "Ürün formülasyonundan ambalaj tasarımına, raf ömrü beklentilerinden gramaj seçeneklerine kadar her aşamada yerel talep ve standartlara uyum sağlayan çözümler geliştirmeye, 'Türk malı' algısını güven ve lezzetle birlikte anılan bir noktaya taşımaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata da sektörün Orta Anadolu ihracatının 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, tüm zorluklara rağmen tasarım odaklı ürünlere yönelmelerinin bu dengeyi sağlamada etkili olduğunu ifade etti.

Ata, ahşap, ofis, otel ve mutfak mobilyaları başta olmak üzere modüler, fonksiyonel ve lüks segmente yönelik ürünlerin ihracatta öne çıktığını kaydetti.