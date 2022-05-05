Orta Afrika Cumhuriyeti'nde mali durum endişe verici - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde mali durum endişe verici

AA - Ahmet Emin Dönmez - Ekonomi
 - Güncelleme:
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde mali durum endişe verici

Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Herve Ndoba ülkesinin mali durumunun endişe verici olduğunu açıkladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Herve Ndoba ülkesinin mali durumunun endişe verici olduğunu açıkladı.

Ndoba yaptığı açıklamada, devlet hazinesinin durumunun iyi olmadığını, beklenen dış bütçe desteğinin alınamadığını, bazı bakanlık bütçelerinde yüzde 40-60 kesinti yapılacağını açıkladı.

Yirmiden fazla silahlı grubun bulunduğu ülkede, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Ekonomi

Maliye Bakanı, Orta Afrika, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title