ORSİAD başkanlığına yeniden Levent Çamur seçildi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) başkanlığına Levent Çamur yeniden seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, ORSİAD'ın 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Çamur, yaptığı konuşmada, "Finansmana erişim noktasında üyelerimizin yaşadığı sorunların asgariye indirilmesi için özel ve kamu kuruluşlarıyla temasları sürdüreceğiz. Yeni dönemde bu girişimlerin somut sonuçlara dönüşeceğini umut ediyoruz. Bugünkü ekonomik koşullarda daha fazla çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek, ürettiğini ihraç etmekten başka çare yok." değerlendirmesinde bulundu.

Derneğin "OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği" olan unvanı da "OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği" olarak değiştirildi.