ORSİAD Başkanı Levent Çamur: "Üreticinin üzerindeki finansal yük hafifletilmeli" - Haberler

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, üreticiler, sanayiciler, ihracatçıların finansmana erişimde oldukça sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Döviz, kur ve faizlerin üzerindeki bazı baskıların biraz daha kabul edilebilir sınırlarda olması, üreticinin üzerindeki finansal yükün hafifletilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarının yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sorunu olduğunu bildirdi.

Yüksek enflasyondan en fazla etkilenen kesimlerin başında üreticilerin geldiğini vurgulayan Çamur, üretici kesimin, maliyetlerini hesaplama ve müşteriye fiyat verme konusunda zorlandığına dikkati çekti.

Çamur, üretici, sanayici ve ihracatçının acil çözüm bekleyen meselelerinin başında finansal sorunların geldiğine işaret ederek, "Şu anda üreticiler, sanayiciler, ihracatçılar finansmana erişimde oldukça sıkıntı yaşıyor. Döviz, kur ve faizlerin üzerindeki bazı baskıların biraz daha kabul edilebilir sınırlarda olması, üreticinin üzerindeki finansal yükün hafifletilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticilerin Kovid-19 salgını döneminde önemli avantajlar elde ettiklerini belirten Çamur, şunları kaydetti:

"Zaten coğrafi konumumuz ve üretim kültürümüzden kaynaklı olarak dünya pazarında çok ciddi bir yerimiz var. Elde ettiğimiz avantajları ve pazardaki yerimizi korumak, hatta genişletmek için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Aksi halde çok zor şartlarda kazandığımızı çok kolay kaybedebiliriz."