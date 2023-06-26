ORSİAD Başkanı Çamur: TCMB adımları iş dünyasına güven verdi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından atılan adımların iş dünyasına güven mesajı verdiğini belirtti.

Çamur, Kurban Bayramı mesajında, bayramın Türk ve İslam Alemi ile tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Kurban Bayramı'nın "paylaşma ve dayanışmanın" en üst düzeye çıktığı müstesna günlerden olduğunu ifade eden Çamur, Kovid-19 salgınıyla başlayan, büyük deprem felaketiyle devam eden zorlu süreçten bu günlere, bu dayanışma ruhuyla gelindiğini kaydetti. Çamur, birlik ve beraberlikle her türlü zorluğun üstesinden gelineceğine inandıklarını bildirdi.

"Yılın ikinci yarısı için daha iyimseriz"

TCMB'nin 22 Haziran'daki faiz kararını da değerlendiren Çamur, iş dünyasının üretmeye, ekonomi yönetiminin de engelleri ortadan kaldırmaya gayret gösterdiğine dikkati çekti.

Çamur, iş dünyası açısından bu yılın ilk 6 ayının, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı, uzun bir bekleyişle geçtiğini ifade etti.

Çamur şunları kaydetti:

"Seçimler bittiğinde verilecek mesajlar beklendi. En önemli mesaj ise 22 Haziran'daki açıklamaydı. İhracat yapan KOBİ'lerimizin gözü kulağı, kurda ve piyasaya verilecek mesajdaydı. Zira epey zamandır bekleniyordu ve artık bir güven oluşsun, piyasada bir canlanma olsun, en azından kurda istikrar, kısacası önümüzü görelim isteniyordu. Merkez Bankası tarafından atılan adım bu anlamda çok önemli ve iş dünyasına güven mesajı verdi. İş dünyasının bundan sonra da beklentisi birçok politikada değişimler meydana gelmesi, ihracatın önünün açılması, krediler ile alakalı hızlı bir gevşemenin gösterilmesi ve her zaman ifade ettiğimiz gibi finansmana erişimin kolaylaştırılması. Reel sektörü rahatlatacak politikalarla ilgili adımların devamının geleceği mesajını aldık. Yılın ilk 6 ayında 'bekle gör', 'dur kalk' ile geçse de ikinci yarı için daha iyimseriz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız. Aynı umutlarla milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz"