ORSİAD Başkanı Çamur: 'İthal edilen ürünleri yerli olarak üretmemiz gerekiyor'

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, ihracat yaparken bile ithalat yapmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "İthal edilen ürünleri yerli olarak üretmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı'nı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bayramların, toplumları bir arada tutan müstesna günler olduğunu belirten Çamur, barış ve huzur dileklerinde bulundu.

Çamur, bayram sevincinin toplumun tüm kesimlerinde yaşanmasının herkesin ortak dileği olduğunu vurgulayarak, bunun için de enflasyon ve işsizlikle mücadelenin önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin ihracattaki başarısı ve büyüme beklentilerinin ise umut verici olduğunu belirten, Çamur, şunları kaydetti:

"Tabii sadece Türkiye'de değil, dünyada ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Bizim ülke olarak çıkış noktalarımızdan biri de ihracat. Ancak ihracat yaparken bile ithalat yapmanın önüne geçmemiz, ithal ettiğimiz ürünleri yerli olarak üretmemiz gerekiyor. Katma değerli ürün yalnızca yüksek teknolojili ürün değildir. Sanayicinin üretim yaparken yerli ürün kullanması da katma değeri artırmaktadır. 100 liralık ihracat yaptığımızda 70 liralık da ithalat yapmış olduğumuz gerçeğini unutmayalım. Bu yüzden ithal edilen ara malların ülkemizde üretilmesinin teşvik edilmesi, sanayicilerin üretimde ithal ham madde yerine yerli ham madde tercih etmelerinin teşvik edilmesi ve bunun yerelden ulusala bir ülke politikası haline getirilmesi çok önemli."