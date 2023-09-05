Orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı durduruldu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığının durdurulduğunu açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Bilecik'te orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığının durdurulduğunu duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir alma ihtiyacı hasıl olmuştur. 2023-2024 Av Dönemi'nde bu illerimizdeki orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı, bugün itibarıyla durdurulmuştur" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Çanakkale Merkez ve Lapseki genel avlağı ile Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlaklarının yanı sıra Bilecik Lefke devlet avlağında kara avcılığına yasaklama getirildi" denildi.