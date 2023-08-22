Orman yangınlarına karşı 'su havuzu' önlemi: Yangına erken müdahale için tasarlandı

Yeşil vatanın nöbetçileri yangınlara filmleri aratamayacak tatbikatlarla hazırlanıyor

SAMSUN - Kavurucu sıcaklar ve insan faktöründen dolayı çıkan yangınlar ormanları tehdit ediyor. Samsun'da ise yeşil vatanın koruyucuları orman yangınlarına karşı film gibi tatbikatlar yaparken ormanlar içerisinde bulunan tonluk havuzlarla da muhtemel yangınlara karşı önlem alınıyor.

90 bin nüfusu bulunan Samsun'un Vezirköprü ilçesinin yüzde 65'i ormanlık alanlardan oluşuyor. İlçede bulunan Kunduz Ormanları'nda olası çıkabilecek orman yangınlarının felaketle sonuçlanmaması için ve orman içine su havuzları inşa edildi. Helikopterin ve yangın söndürme araçlarının su alabildiği bu havuzlar 350 ile 600 ton arasında değişiyor. Ayrıca Vezirköprü Orman İşletme personelleri tatbikatlarla orman yangınlarına hazırlanıyor. Gelen ilk anonsla birlikte harekete geçen ekipler hızlıca araçlara biniyor. Adeta zamanla yarışan ekipler tonluk su havuzlarında su çekerek yangına müdahale ediyor.

"Arazözlerin ve helikopterlerin su alması için tasarlandı"

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları ile bu çalışmaları yapıyoruz. Vezirköprü'nün yüzde 65'i ormanlarla kaplıdır. Bunun büyük bir kısmı da kızılcam türü gibi yangına hassas türlerden oluşmaktadır. Yangına karşı bizim 165 personelimiz bulunmaktadır. Bu personellerimizin tamamı aslında fiilen yangına müdahale etmektedir. 2 arazöz ve bir su tankı ile müdahale ediyoruz. Bunların yanı sıra 11 tane ilk yardım müdahale aracımız var. Bu ilk müdahale araçları yangını yayılmaması konusunda daha etkilidir ve hızlıdır. Piknik, mesire yerlerinde ring atarak, buralardaki yangını daha çıkmadan önlemeye çalışıyoruz. İlk çıkış anında söndürüyoruz. Bunların yanı sıra yangın havuzlarımız var. Bu havuzlarımızın ormanın su alımına zor olduğu konumlandırılmış durumda. Orman içinde şeritlerimiz var. Bunlar ise iş makineleri ile temizlendi. Amacımız yangının yayılma hızını düşürmek. Yangını daha küçük alanlarda tutmak için tedbirler alıyoruz. İşletmeye daha uzak mahallerde ve yangına daha hassas olan mahallelerimiz dikkate alınarak 32 adet yangın tankerlerini mahallelere dağıttık. Yangın havuzlarımız 350 ton ile 600 ton arasında değişiyor. Bunlar arazözlerin ve helikopterlerin su alması için tasarlandı" dedi.