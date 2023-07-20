Orman Köylüsüne Kredi Desteği Devam Ediyor

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından Manyas ilçesindeki orman köylülerine kredi desteği sağlandı. Otuzar koyun ve birer koç alımı için yapılan kredi desteğiyle toplamda 1 milyon 215 bin lira kullandırıldı. Ödemeler 2025 yılında başlayacak ve 2029 yılında sona erecek.

Orman Genel Müdürlüğünün koordinesindeki Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı ORKÖY tarafından orman köylüsüne kredi destekleri sürüyor. Balıkesir'in Manyas ilçesinde de kırsal orman alanlarının ağırlıklı olduğu 9 vatandaşa otuzar koyun ve birer koç alımı için kredi desteği yapıldı.

ORKÖY Şube Müdürü Turan Duymaz Manyas Orman İşletme Şefliğinde hak sahibi orman köylülerine sözleşmelerini onaylattırdı. Manyas'ın kırsal orman ağırlıklı mahallelerinden Çavuş, Hekim ve Ören mahallerinden 16 vatandaş ORKÖY projesine yaptıkları başvurularının kabul edildiği ve bu hak sahiplerine proje dahilinde otuz koyun ve bir koç alımında 135 bin TL destek yapılacağı, bunun yüzde 20'sinin hibe olduğu, geriye kalan paranın ise 108 bin lira olarak kullandırılacak kredinin ilk iki yılının ödemesiz, diğer yıllarda ise beş eşit taksitte beş yılda bitirileceği belirtildi. Manyas'ta 16 orman köylüsüne toplam 1 milyon 215 bin lira kredi kullandırıldığını bunun % 20'lik kısmı olan 432 bin liranın hibe olarak devlet tarafından karşılandığı açıklandı. Ödemelerin 2025 yılında başlayacağı ve 2029 yılında ise sona ereceği açıklandı. ORKÖY mühendisi Turan Duymaz konu ile ilgili olarak orman köylüsünü desteklemek için, bu krediden yaralanmak için son bir yıldır o köyde oturmaları ve en az bir köyden üç kişinin başvurmalarının yeterli olduğunu söylerken, sözlerine şöyle devam etti, "Vereceğimiz krediler çok çeşitlidir, süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, arıcılık, traktör, tomruk çekme vinci ve motorlu testere kredileri verilmektedir. Şehit yakınları ve gaziler kuraya tabi olmamaktadır, 2023 yılı için süt sığırcılığı için 115, süt koyunculuğu için ise 135 bin liradır. Verilen bu krediler sıfır faizdir."

Balıkesir genelindeki bütçelerinin 53 milyon lira olduğunu, ancak yaşanan deprem sonrası bu paranın 20 milyon civarında deprem bölgesine kaydırıldığına 33 milyon liranın ise Balıkesir'deki orman köylülerine kullandırıldığını söyledi. Süt koyunculuğu kredisinden yararlanan kırsal Ören Mahallesi muhtarı Osman Avcı, projeden memnun kaldığını hayvancılığı geliştirme açısından çok güzel bir uygulama olduğunu, mahalle halkı olarak traktör ve motorlu testere kredisinden yararlanmak için talepte bulunacaklarını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti. - BALIKESİR