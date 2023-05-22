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Orman köylüleri desteklenmeye devam ediyor

Orman köylüleri desteklenmeye devam ediyor

Ekonomi Haberleri

Mersin'de bir üreticiye ORKÖY (Orman ve Köy İşleri) kredi desteği çerçevesinde traktör teslimi gerçekleştirildi.

Mersin'de bir üreticiye ORKÖY (Orman ve Köy İşleri) kredi desteği çerçevesinde traktör teslimi gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan orman köylerinde ikamet eden üreticilerin desteklenmeye devam edildiği bildirildi. Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Emirhacı Muhtarı ve aynı zamanda üretim işçisi İsa Baydar'a, ORKÖY kredi desteği ile traktör teslimi gerçekleştirildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, Müdür Yardımcısı Mutluay Eren ve Orman İşletme şefi Ali Ördek tarafından traktörün anahtarı teslim edilerek, bilgi verildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

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