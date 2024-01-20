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Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi

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2023 yılında Düzce ilinde şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulduğu 1 köyde 11 hane elektriğe ücret ödemiyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile orman köylüleri kendi elektriğini üreterek giderlerini düşürüyor ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesiyle 2023 yılında Düzce ilinde şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulduğu 1 köyde 11 hane elektriğe ücret ödemiyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün Düzce ilinde bitkisel ve hayvansal üretimden ısı yalıtımına, mikro kredilerden ormancılık mekanizasyona kadar orman köylüleri için pek çok çalışma yürütüyor. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan GES projesiyle orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerini düşüreceğini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

2023 yılında Düzce ilinde 1 köyde 11 aileye verilen şebekeye bağlı GES elektrik üretimi temini için 770 bin lira kredi kullandırıldığını, bu kredilerin 154 bin lirasının hibe olarak verildiğini belirten Şentürk orman köylüsünün elektrik faturası ödemekten kurtulacağını ve üretilen elektrik enerjisinin vatandaşın tükettiğinden fazla olan kısmının ücreti ise aylık yine kendilerine gelir olarak yansıyacağını vurguladı.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ORKÖY kapsamında 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce Güneş Bolu Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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