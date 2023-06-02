Orman Genel Müdürlüğü, orman yolu ağına 5 bin 540 kilometre yeni yol ekleyecek

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına daha etkili müdahale edebilmek, orman bakımı, gençleştirme ve yeni orman oluşturma faaliyetlerinin etkili yürütülebilmesi için orman yolu ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, mevcut 216 bin 737 kilometrelik yol ağına 2023 yılında 5 bin 540 kilometre yeni yol eklenecek.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahalede büyük öneme sahip orman yolu ağına bu yıl 5 bin 540 kilometre yeni yol ekleyecek. Yeni planlanan yol ağının 5 bin kilometresinde yapım çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına daha etkili müdahale edebilmek, orman bakımı, gençleştirme ve yeni orman oluşturma faaliyetlerinin etkili yürütülebilmesi için orman yolu ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, mevcut 216 bin 737 kilometrelik yol ağına 2023 yılında 5 bin 540 kilometre yeni yol eklenecek. Planlanan bu yol ağının 5 bin kilometrelik bölümünde çalışmalar sürüyor. Programa alınan yolun tamamının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu yıl 523 kilometre yangın emniyet yol yapımı, 210 bin 322 kilometrelik yolda da tamir bakım çalışmaları devam ediyor.