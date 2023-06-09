Orka Holding, deprem bölgesindeki mağazalarını yeniden hizmete açtı

Orka Holding, şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ekonomik ve sosyal yaşamın canlanmasına katkı sunmak amacıyla Damat Tween, D'S damat ve Beverly Hills Polo Club mağazalarını yeniden hizmete açtı.

Orka Holding, şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ekonomik ve sosyal yaşamın canlanmasına katkı sunmak amacıyla Damat Tween, D'S damat ve Beverly Hills Polo Club mağazalarını yeniden hizmete açtı.

Holding açıklamasına göre, global moda kuruluşu, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 25 mağazasının kapılarını afet sonrası 4 aylık aradan sonra ilk kez açtı. Bölgedeki mağazalarında 150 çalışana sahip olan grup, 12 kişiye de yeni istihdam yarattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, afetin yaşandığı ilk günden itibaren bölge halkının yaralarını bir nebze de olsa sarmak için önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirterek, yardımlarının sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'yi yasa boğan bu acının unutulmayacağını aktaran Orakçıoğlu, "Bize düşen görev, bundan sonra bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak. Onların yeni umutlarla hayata tutunmalarını sağlamak bizim için hem vatandaşlık hem de insanlık görevi. Bölgenin yeniden yapılanması ve ekonomik kalkınmasına hizmet için elimizden gelenin en iyisini yapmaya her zaman gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.