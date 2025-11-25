Haberler

Organize Tarım Bölgelerine 6 Milyar Lira Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 organize tarım bölgesine toplamda 6 milyar lira kredi ve hibe desteği vererek, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmayı amaçlıyor. Bu bölgelerle birlikte 8 bin kişiye istihdam sağlandı ve yıllık 30 bin ton yaş meyve ile 120 bin büyük baş hayvan üretimi gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime başlanan 13 organize tarım bölgesindeki (OTB) projelere bugüne kadar güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği verdi.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de OTB sayısının artırılması ve bu bölgelerin ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimi artırmak üzere tesis edilen organize tarım bölgeleriyle, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaştırılması amaçlanıyor.

Türkiye'de 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım çalışmaları sürerken bu bölgelerden 45'ine tüzel kişilik kazandırıldı.

Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal, 24'ü bitkisel üretim ve 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyette bulunacak. Bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren bölgelerin 15'i ise "jeotermal sera organize tarım bölgesi" statüsünde yer alıyor.

13 bölgede faaliyete geçildi

Altyapı çalışmaları tamamlanan 14 OTB'nin 13'ünde üretime geçildi. Bu bölgeler, Ankara-Çubuk, Gaziantep-Oğuzeli, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ-hayvan ürünleri, Eskişehir-Beylikova, Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma, Kars ve Elazığ-Cevizdere olarak sıralandı. Malatya-Yazıhan Besi OTB'de yatırımcıların üstyapı inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Ağrı-Diyadin, Kastamonu-Devrekani, İzmir-Dikili, Adana-Karataş, Erzincan, İzmir-Bayındır, Balıkesir-Gönen, Kütahya-Simav, Balıkesir-Edremit ve Şırnak-Silopi olmak üzere 10 OTB'de altyapı inşaatları aktif olarak sürüyor.

OTB'lerde 8 bin kişiye istihdam sağlandı

Bugüne kadar faal 13 OTB projesine, güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağlandı. Bu OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu.

Bu tarım bölgelerinde yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken 120 bin büyük başlık besi hayvanı varlığı bulunuyor.

Organize tarım bölgeleriyle her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor.

Balıkesir-Gönen'de kurulan bölge, tamamlandığında dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesi olma özelliğine sahip olacak. Projenin altyapı inşaatına haziran ayında başlandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

Skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.