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Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapıldığını duyurdu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle OSB altyapılarının daha hızlı tamamlanabilmesi, yatırımcılara çevrim içi ortamda tahsis, OSB'lerde çalışanlara lojman bölgeleri planlaması gibi düzenlemeler hayata geçirildi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb ) Uygulama Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle OSB altyapılarının daha hızlı tamamlanabilmesi, yatırımcılara çevrim içi ortamda tahsis, OSB'lerde çalışanlara lojman bölgeleri planlaması, stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulması gibi düzenlemeler hayata geçirildi.

İZİNSİZ ARSA DEVİRLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

OSB'lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi de yönetmelikte düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak. Her ayın ilk pazartesi günü OSB'lerdeki tüm parseller yatırımcılar için çevrim içi ortamda tahsise açılacak. Tahsis koşulları şeffaflık prensibiyle tüm yatırımcılara duyurulacak. Gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçilecek. Tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak.

MESLEK BİRLİKLERİ OSB KURULUŞUNA KATILABİLECEK

Ayrıca öngörülen sürelerde yatırımlarını tamamlayamamış sanayiciler için yeni uygulamaya geçiş süreci sağlandı. OSB'nin finansal olarak daha güçlü ve daha kapsayıcı olmasını temin edilebilmek için konu ile ilgili mesleki derneklerin, birliklerin, kooperatiflerin ihtisas OSB'lerde olduğu gibi karma OSB'lerin de kuruluşuna katılmasına imkan tanındı. Yerli ve yabancı yatırımcıların OSB'lerde üstyapılı parsel satın alma veya kiralama talepleri doğrultusunda OSB'lere, mülkiyetlerindeki parsellerde tesis inşa ederek, katılımcılara, üretim şartı ile üstyapılı kiralama ve üstyapılı satış imkanı getirildi.

BAKAN KACIR: REFORM NİTELİĞİNDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yönetmeliğin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi Bölgeleri yönetmeliğinde reform niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Güncel OSB

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