Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısında Mesleki Eğitim Konuşuldu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili ve OSBÜK Mesleki Eğitim İhtisas Kurulu Başkanı Necip Filiz, OSBÜK ev sahipliğinde gerçekleşen Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısında "Osb Bünyesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Talep ve Çözüm Önerileri" konusunu anlattı.

Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Uygulama Yönetmeliği'nden mesleki eğitime, yeşil dönüşümden sanayi alanları master planı hazırlıklarına kadar pek çok konunun istişare edildiği Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Genel Müdürleri, Daire Başkanları, OSBÜK Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Yüksek Koordinasyon Kurulu, Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeleri, OSB Başkanları ve OSB Bölge Müdürlerinin de katıldığı toplantıya Denizli Sanayi Odası Başkanı, OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Necip Filiz, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş katıldı. İki gün süren toplantının ilk gününde konuşma yapan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Cumhuriyetin ilk yüzyılında Türk sanayisine lokomotiflik yapma rolünü başarıyla yerine getirdiğini söyledi. OSB'lerin ekonomideki tüm zor şartlara rağmen yatırım, üretim ve istihdam iştahını koruduğunun altını çizen Kütükcü, "2023 yılında, OSB'lerimizde bin 500'ün üzerinde yeni parsel daha yatırımcılarımıza tahsis edildi. Ayrıca yine bu yıl 100 bin kişiye daha ek istihdam sağlayarak, OSB'lerimizde toplam istihdamı 2 milyon 577 bine ulaştırmayı başardık. Bu rakamlar gösteriyor ki, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren OSB'lerimiz, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında Türkiye'nin sanayi üretimindeki lokomotiflik rolünü başarıyla yerine getirmiştir" dedi.

"Sanayicimizin insan kaynağı problemi çözülmeli"

Rekabet ortamının her geçen gün daha da çetinleştiğini, başta yeşil dönüşüm olmak üzere pek çok konuda atılması gereken adımların olduğunu ifade eden Kütükcü, sanayicilere yeni yatırım alanlarının üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sanayicilerimizin finansa erişimde, artan girdi maliyetlerini kontrol etmede sorunları var. Ayrıca yeni yatırım alanları üretmemiz lazım. Bunlar hepsi önemli sorunlar ancak, en önemli sorunu insan kaynağı ile ilgili yaşıyoruz. Sanayicilerimizin insan kaynağı problemini aşmadan sanayi üretimini güçlü kılmak mümkün değil. Bugün Türk sanayisinin en büyük problemi, insan kaynağı problemidir. Maalesef artık sanayicilerimiz Cuma Namazı çıkışlarında eleman ilanları dağıtmaya başladı. Gazeteler çarşaf çarşaf eleman ilanları ile dolu. Hangi sanayicimizle otursam, 'Eleman bulamadığım için yatırımımı erteledim' diyor. Bu sorun, Türk sanayisi açısından artık çok büyük bir gelecek sorunu haline gelmiştir. Dolayısıyla, ikinci yüzyıl hedeflerimize ulaşmak için, bu meseleyi kalıcı bir şekilde çözmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

OSB'lerin mesleki eğitime çok önemli yatırımlar yaptığını, OSB'lerde mesleki ve teknik eğitim lisesi sayısının 86'ya ulaştığını aktaran Kütükcü, bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısının da 61 bini bulduğunu anlattı. OSB'lerdeki mesleki eğitim merkezleri ile meslek yüksekokullarının da eğitimlerine devam ettiğini dile getiren Kütükcü, "Biz bu okullarda, üretime eli değen, üretime gönül veren gençler yetiştiriyoruz. Onun için Türkiye'de yeni kurulacak meslek liselerinin tamamının sanayi bölgeleri içerisinde kurulması gerektiğini, bunun da devlet politikası olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İstişare kültürü ile düzenlenen bu tür toplantıların önemli olduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, pek çok farklı konunun görüşüleceği toplantıda tecrübe ve birikimlerinin de aktarılmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"OSB'lerimizdeki işletmeler birer okul"

Türkiye'deki mesleki eğitim konusunun nasıl algılandığı ve eğitim-sektör ilişkisine dair değerlendirmelerde bulunan Şamlıoğlu, "Mesleki eğitimi sadece bir okul olarak görürsek çok büyük hata yaparız. Mesleki eğitim meselesi bir hayat tarzı meselesidir" dedi. Mesleki eğitim konusunda OSB'ler içerisinde adımlar atılması gerektiğini de aktaran Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, "OSB'lerimiz içerisindeki işletmelerimizi de birer okul olarak düşünebiliriz" diye konuştu. Şamlıoğlu, mesleki eğitim konusunda sanayicilerin desteklerinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantının devamında OSBÜK Mesleki Eğitim İhtisas Kurulu Başkanı Necip Filiz, İhtisas Kurulu'nun hazırladığı "OSB Bünyesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Talep ve Çözüm Önerileri" konulu sunumu gerçekleştirdi. - DENİZLİ