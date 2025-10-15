Haberler

Organize Sanayi Bölgeleri 371'e Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda organize sanayi bölgelerinin sayısının 191'den 371'e çıktığını açıkladı. OSB'lerin büyümesiyle birlikte istihdam ve yatırım sayısında önemli artışlar yaşandı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda organize sanayi bölgelerinin ( Osb ) sayısının 191'den 371'e çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, organize sanayi bölgelerinin büyümeye devam ettiğini belirterek, "Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2'nci OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB'lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik" açıklamasında bulundu. Organize sanayi bölgelerini, yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdiklerini ifade eden Kacır, tüm imkanlarla, sanayicilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
