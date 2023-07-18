Organize perakende sektöründe adet satışlarında artış yaşanıyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sektör açısından isabetli bir analiz yapabilmek için cirodan çok, ürünleri olan mal veya hizmetteki adet satışlarını dikkate aldıklarını belirterek, üye markaların adet satışlarında artış olduğunu söyledi. Organize perakende sektörü, tatil alışverişi ve Kurban Bayramı'nın da etkisiyle hem adet satışlarında hem de ciroda önemli bir sıçrama yaşadı. Ancak, fiyat artışları ve maliyetlerdeki yükseliş sektörü endişelendiriyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sektör açısından isabetli bir analiz yapabilmek için cirodan çok, ürünleri olan mal veya hizmetteki adet satışlarını dikkate aldıklarını belirterek, "Adet satışlarında son 3 aydır yükselen bir grafik var. Hazirandan hazirana baktığımızda ise üye markalarımızın yüzde 80'inin adet satışlarında artış görünüyor." ifadelerini kullandı.

BMD'den yapılan açıklamada, Derneğin, üyeleri ile yaptığı haziran ayı anketinin sonuçları paylaşıldı. Buna göre, organize perakende, hem adet satışlarında hem de ciroda en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, organize perakende sektöründe mart ayında başlayan canlılığın artarak devam ettiğini belirterek, tatil alışverişi ve Kurban Bayramı'nın da etkisiyle haziranda hem adet satışlarında hem de ciroda önemli bir sıçrama yakaladıklarını bildirdi.

Sektör açısından isabetli bir analiz yapabilmek için cirodan çok ürünleri olan mal veya hizmetteki adet satışlarını dikkate aldıklarını aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Adet satışlarında son 3 aydır yükselen bir grafik var. Hazirandan hazirana baktığımızda ise üye markalarımızın yüzde 80'inin adet satışlarında artış görünüyor. Yıllık ölçekte ortalamada yüzde 10 ila yüzde 25 arasında bir adet artışından söz edebiliriz. Adet satışlarında önceki aya, yani mayısa göre de anlamlı bir artış dikkati çekiyor. Haziran ayında alışverişte devam eden canlılığın birçok nedeni bulunuyor. Okulların kapanması ve tatil sezonunun başlamasının yanı sıra Kurban Bayramı alışverişinin de satışlarımıza pozitif yönde bir katkısı oldu."

"Temmuzdan itibaren yabancıların da katkısıyla alışverişteki canlılık artar"

Sinan Öncel, toplumun genelinde fiyatların daha da artacağı yönünde bir endişe olduğunu belirterek, "İnsanlar tasarrufa yönelmektense mevcut ihtiyaçlarını ya da ileride ihtiyaç duyabileceklerini düşündükleri ürünleri almayı tercih ediyor. Bir anlamda tüketici, kendi imkanları ölçüsünde stok ürün biriktiriyor. Enflasyonist ortamda peşin fiyatına bir yıla varan taksitli ödeme imkanı da alışverişin cazibesini artırıyor. Haziranda yerli tüketiciye oranla yabancıların alışverişe katkısı yine beklentimizin altında kaldı. Ancak temmuzdan itibaren yabancıların da katkısıyla alışverişteki canlılığın artarak devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncel, mevcut tablonun ilk bakışta organize perakende açısından parlak gibi göründüğünü ancak olayın bir kısır döngüye dönüşmesinin sektörü endişelendirdiğini ifade etti.

Piyasada mevcut talep enflasyonuna dikkati çeken Öncel, "Temmuz ayında işçilik ve akaryakıt başta olmak üzere maliyetlerde önemli artışlar oldu. Akaryakıt zammı özellikle e-ticaret operasyonlarında maliyetlerimizi artıracak. Dolayısıyla talep enflasyonunun yanı sıra maliyetlere bağlı fiyat artışları ile kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacağız. Bu kısır döngüyü bir şekilde kırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.