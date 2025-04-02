Ordulu Balıkçılar Bereketli Sezonu Değerlendirdi

Ordulu balıkçılar: "Çok bereketli bir sezon geçirdik"

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor

ORDU - Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağı sonrası Karadenizli balıkçılar, palamut ve istavrit balığı açısından bereketli bir sezon geçirdiklerini, artık sezonu bitirme hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Denizlerde 1 Eylül 2024 tarihinde başlayan avlanma sezonu, 15 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Türkiye'de balıkçılıkta önemli bir yere sahip Karadeniz'de balıkçılar, bu sezon palamut ve istavrit balıklarının bol olduğunu ancak hamsinin istenilen kadar çok olmadığını ifade etti. Sezonun bitmesine sayılı günler kala çoğu balıkçının sezonu erken kapattığını, bir kısmının ise bitirme aşamasına geldiğini belirten balıkçılar, 15 Nisan tarihinden itibaren gelecek sezon için tekne ve ağlarını bakıma alacaklarını kaydetti.

"Palamut ile çok güzel bir sezon geçti"

Ordulu balıkçı ve tekne sahibi Birol Karadeniz, "Sezon bu yıl palamut ile güzel geçti, hamsi az oldu. Bu nedenle biraz istavrite baktık, o da güzeldi. Şimdilik sezonu erken kapattık ve yeni sezon için hazırlıklar yapacağız. Bu süreçte ağların tamiri, teknemizin bakımlarını yapacağız. Hamsi az olduğu için sezonu erken kapatmak durumunda kaldık. İnşallah önümüzdeki sezon iyi olur. Bu bizim işimiz" dedi.

"Sürdürülebilir balıkçılık için yasaklara uyulmalı"

Ordulu balıkçı Ali Karadeniz ise hem büyük hem de küçük balıkçılık ile geçimini sağladıklarını ifade etti. Şu anda kalkan avının olduğunu kaydeden Karadeniz, sürdürülebilir balıkçılık için yasaklara uyulmasının önemine değinerek, "Şu anda balık az zaten 15 Nisan tarihinde de yasak başlıyor. Balıkçı arkadaşlarımızdan ricam sürdürülebilir balıkçılık için yasaklara riayet etmeleri. Bu sezon palamut çok güzeldi ama hamsi zayıftı, yine de aç kalmadık, Allah bereket versin. Bundan sonraki süreçte gelecek sezon için hazırlıklar yapacağız" diye konuştu.