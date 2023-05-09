Ordulu arıcılar sezonu açtı

Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Arıcılar bal verimliliğinden beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

Dünyada bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'de bal üretimi en fazla Ordu'da yapılıyor. Yaklaşık 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve 600 binden fazla koloninin bulunduğu Ordu'da arıcılar, baharın gelişi ile birlikte sezon hazırlıklarına başlattı.

Arıcılar, kraliçe arı kontrolü, petek temizliği, ilaçlama ve rutin kontrollerini sürdürürken bal arılarını ise Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'ne gönderdi. 2022 yılı hasat sezonunun verimli geçtiğini ifade eden arıcıların yeni sezondan da beklentisi yüksek.

"Geçen sezon güzel bal akışı oldu"

Ordulu 47 yaşındaki arıcı Birol Durgut, geçen sezon beklentilerini karşıladıklarını belirterek, "Geçen sezon güzel geçti, bal akımı güzel oldu, Allah'a şükür iyi bal aldık. Bu sene de arılarımızı Diyarbakır'a götürdük, burada da ana arı üretimine devam ediyoruz. Burada aşlama, ana ara toplama işlemleri ve arıların bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl bahar biraz yağmurlu geçtiğinden arılar gelişmedi ama akasya döneminde iyi olacak diye düşünüyoruz" dedi.

"Akasya ve kestane balından beklentimiz yüksek"

Turan Arslan isimli arıcı geçen sezonu güzel atlattıklarını ifade etti. İlerleyen günlerde hava sıcaklığına göre sezonun şekilleneceğini kaydeden Arslan, bal üretimi yapan arıları Diyarbakır'a gönderdiklerini, akasya ve kestane balı sezonunda beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

"Bal üretimi yapan arılarımız Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde, sonrasına buraya gelecek"

Aile mesleği olan arıcılık ve ana arı üretimini devam ettiren Ömür Kılıç, "Büyüklerimiz geçim kaynağı olarak arıcılığı görmüşler, biz de devam ettiriyoruz. Geçen sezon bal verimi oldukça güzeldi. Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl hava şartları olumsuz, bu nedenle bal arılarımızı Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ne gönderdik. Sonrasında Erzurum, Hakkari ve Van'ın yüksek yaylalarına gidecek" ifadelerine yer verdi. - ORDU