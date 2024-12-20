Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
TBMM önündeki 'Geçinemiyoruz' protestosuna polis müdahalesi
Bütçe görüşmeleri sürerken TBMM önünde büyük arbede

Ordu Ziraat Odaları Toplantısı: Kahverengi Kokarca İle Mücadele Gündemde

Ordu Ziraat Odaları Toplantısı: Kahverengi Kokarca İle Mücadele Gündemde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, tarım sektöründeki sorunlar, özellikle kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele ele alındı. Uzmanlar, ortak bir plan dahilinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, tarım sektöründeki sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Toplantıda, kahverengi kokarca ile mücadelede Ordu'nun dünyaya örnek olacak bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekildi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı, Altın Ordu Ziraat Odası Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kahverengi kokarca zararlısı ile yapılan toplu ilaçlama mücadeleleri, fındık ürününde hasattan şimdiye kadar olan sürecin değerlendirilmesi ve çeşitli konular görüşüldü.

"Ortak bir plan dahilinde hareket etmemiz gerekiyor"

Toplantıda konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele tüm paydaşların işbirliği yaparak, tek bir hedef doğrultusunda hareket etmelerinin başarıyı getireceğini söyledi. Soydan, "Tarımsal kalkınma ve sürdürülebilir üretim için altyapı yatırımları büyük önem taşımaktadır. Bu konuda hem yerel yönetimler, hem de tarım paydaşları olarak ortak bir plan dahilinde hareket etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak, Ordu ilindeki tarım sektörü, kahverengi kokarca gibi büyük tehditlerle mücadele etmeye devam ediyor. Ancak, Ordu'daki ziraat odaları, üreticiler, yerel yönetimler ve Tarım Bakanlığı'nın işbirliği içinde yürütülen bu mücadeleler, bölgedeki tarım sektörünü daha dayanıklı hale getirebilir. Kışlak mücadelesinin ve doğru bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması, üreticilerin eğitimine daha fazla odaklanılması, tarımsal kredilerdeki zorlukların aşılması, Ordu'nun tarımını geleceğe taşımak adına kritik adımlar olarak öne çıkmaktadır" dedi.

Soydan ayrıca, serbest piyasada fındık fiyatlarının düşük olduğunu, Toprak Mahsulleri tarafından açıklanan taban fiyatın altında kaldığını ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunu da ifade etti.

"Ordu, mücadele konusunda dünyaya örnek oldu"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise, tarım sektörünün sürdürülebilirliği adına yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi. Son dönemde en büyük sorunlardan birinin kahverengi kokarca zararlısı olduğunu kaydeden Akça, "Bu zararlı, sadece fındık üreticilerine değil, aynı zamanda sebze ve meyve üreticilerine de büyük zarar veriyor. Bu zararlının önüne geçmek için yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Ancak bu mücadele, tek başına yeterli olmuyor. Yanlış bilgilendirmelerle yapılan müdahaleler, zararlının kontrolünü daha da zorlaştırır. Bu nedenle, üreticilerin doğru zaman ve yöntemle bu mücadeleye katılması çok önemli. İlimizde kışlak mücadelesi büyük bir başarı sağladı ve Ordu, bu konuda dünyada örnek alınan bir il oldu. Bu başarıyı sürdürebilmek için koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya ilçelerin ziraat odaları başkanları ile tarım sektörü paydaşları da katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
img

Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
img

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e zehir zemberek yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.