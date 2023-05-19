Ordu Valisi Üreticileri Ziyaret Etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye ilçesinde fındık bahçesindeki zirai mücadele çalışmalarını inceledi. Sonel, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen, 'Fındık Üretiminde Verim ve Kaliteyi Artırma' projesi kapsamında Yüceler Mahallesi'nde üretici Mahir Şahin'in fındık bahçesini ziyaret etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye ilçesinde fındık bahçesindeki zirai mücadele çalışmalarını inceledi.

Sonel, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen, "Fındık Üretiminde Verim ve Kaliteyi Artırma" projesi kapsamında Yüceler Mahallesi'nde üretici Mahir Şahin'in fındık bahçesini ziyaret etti.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bahçedeki çalışmaları bir süre takip eden Sonel, fındıkta verim için zirai mücadele çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Dünyada en fazla fındık üretiminin Türkiye'de yapıldığını, bu konuda da ilk sırada Ordu'nun olduğunu belirten Sonel, kentle özdeşleşen fındıkta kalite ve rekoltenin daha da artmasını amaçladıklarını vurguladı.

Sonel, Ordu'nun 240 bin ton olan yıllık fındık üretimini, çalışmalar sayesinde 300 bin tona çıkartmayı hedeflediklerini anlatarak, sahil kesimi için fındık kurdu, yeşil kokarca zararları ile külleme hastalığına dikkat etmek gerektiğini, mücadele için ilaçlama yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Zirai mücadelenin yapıldığı bahçede üretimin artacağına işaret eden Sonel, "Bir çift fındık kurdu, 200 adet fındığa zarar veriyor. Bu da ortalama 400 gram yapıyor. Biz bahçemize sahip çıkar, fındık bahçemizi temizler, ocağımıza, bahçemize bakarsak, vaktinde her şeyi yaparsak verim de artar. Bu da hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar." dedi.