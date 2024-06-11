Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü, 60 gebe simental düve alımı için ihale gerçekleştirecek

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü, 60 gebe simental düve alımı için ihale gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Dünya Bankası Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi uygulama esasları kapsamında Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'ndeki alt projeler için ihale yapılacak. Bu çerçevede, 60 gebe simental düve alımı için ihale açıldı. Teklifler, 31 Temmuz saat 10.00'a kadar verilebilecek.

İhaleye ilişkin gerekli dokümanlara "https://ordu.tarimorman.gov.tr/" ve "https://tulip.ogm.gov.tr" internet adreslerinden erişilebilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Teslimat süresi sözleşme tarihinden itibaren 62 gün olacak.