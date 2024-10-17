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Ordu'nun Yöresel Tirmit Mantarı Talep Görüyor

Ordu'nun Yöresel Tirmit Mantarı Talep Görüyor
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Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen tirmit mantarları, bahçelerdeki kimyasal ilaçların etkisiyle azalmasına rağmen, bu aylarda turşusunu yapmak isteyenler tarafından büyük talep görüyor. Fiyatlar yağışlar sonrası düştü ve kilogramı 250 liradan satılıyor.

Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve yöresel bir ürün olan tirmit mantarları tezgahları süslüyor. Bahçelerde kullanılan kimyasal ilaçlar nedeniyle tirmit az yetişse de bu aylarda turşusunu yapmak isteyenler talebi arttırdı.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, Ordu'da sofraların vazgeçilmez yöresel ürünleri arasındaki yerini koruyor. Yağışların ardından oluşan ve hasat edilen mantar türü, kilogramı 250 liradan satılıyor. Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda tavuk, fındık ve dağ çeşitleriyle satışa sunuluyor.

Yağışlı havaların ardından fiyat düştü

Geçen haftalarda kilogramı 350 liradan satılan tavuk ve fındık tirmiti, Ordu'da etkili olan yağışlı havanın ardından bollaşınca fiyatı 250 liraya düştü. Tirmit satıcıları, bahçelerde kullanılan kimyasal ilaçlar nedeniyle tirmitin geçen yıllara göre az yetiştiğini, bu nedenle fiyatların bir nebze de olsa yüksek olduğunu söyledi.

Altınordu ilçesinde satışı yapan kadınlar, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmitin, insanlar tarafından oldukça fazla talep edildiğini söylediler. Özellikle bu aylarda insanların turşu yapmak için fazladan tirmit aldığını ve ifade eden kadınlar, "Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor. Yazın daha çok gurbetçiler fazla talep gösteriyor. Şuanda tirmitte turşu zamanı talep fazla" dediler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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