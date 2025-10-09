Haberler

Ordu'nun Balıkçıları İstavrit Avında Patlama Yaşadı
Ordulu balıkçılar, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri avda bol miktarda istavrit yakalayarak kıyıya döndü. Denizlerdeki av yasağının sona ermesinin ardından istavrit avı artış gösterdi. Balıklar, Ordu başta olmak üzere çeşitli illere gönderildi ve tezgahlarda satışa sunuldu.

Ordulu balıkçılar, sabah saatlerinde açıldıkları Karadeniz'den bol miktarda istavrit avlayarak kıyıya döndü.

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, bugünlerde ağlarını dolduran istavritle kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Dün gece mavi sulara ağlarını bırakan balıkçılar limanlara kasalar dolusu istavritle döndü.

Gırgır tekneleriyle limanlara ulaştırılan istavritler kamyonetlere yüklenerek Ordu başta olmak üzere çeşitli illere gönderildi.

Balıkçı Barış Kamer, AA muhabirine, son günlerde istavrit avının arttığını belirterek, teknelerin kıyıya yüzlerce kasa istavritle döndüğünü söyledi.

Tezgahlarda istavritin 100 ila 150 liradan satışa sunulduğunu dile getiren Kamer, balığa ilginin güzel olduğunu ifade etti.

Balık satıcısı Muzaffer Yardımcı da Elazığ'dan Ordu'ya balık almaya geldiğini ve her zaman bu bölgenin balığını tercih ettiklerini belirtti.

Balıkların kalitesinin tüketicileri memnun ettiğini dile getiren Yardımcı, istavritin bol avlandığını öğrendikleri için Ordu'ya geldiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi
