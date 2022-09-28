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Ordu yerel haberleri... Ordu'dan Rusya'ya sebze-meyve ihracatı

Ekonomi Haberleri

Ordu haberi... Ordu'dan Rusya'ya sebze-meyve ihracatı Rusya'ya sebze ihracatı yapacak olan Ro-Ro gemisi Ünye Limanı'na demir attımeyve ihracatı yapılacak.

Ordu'dan Rusya'ya sebze-meyve ihracatı

Rusya'ya sebze ihracatı yapacak olan Ro-Ro gemisi Ünye Limanı'na demir attı

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinden ilk kez Rusya'ya sebze-meyve ihracatı yapılacak.

Ordu'nun Ünye Limanı'nda yapılan büyütme ve kapasite artışı sonrası ilk ihracat Rusya'ya gerçekleştirilecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen Ünye Limanı'na ilk Ro-Ro gemisi demir attı. Tarihinde ilk defa Ünye Limanı'ndan Rusya'ya sebze ve meyve götürecek gemi, yükünü aldıktan sonra ilk seferini 30 Eylül Cuma günü yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Ekonomi

Rusya Ünye Ordu Yerel Ekonomi Haberler

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