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Ordu haberleri! Ordu'da deniz turizmine renk geldi

Ekonomi Haberleri

Ordu haberleri! Ordu'da deniz turizmine renk geldi

Ordu haberler... Ordu turizmine renk katan Şehit Temel Şimşir Gemisi yaz sezonu boyunca 21 bin 500 kişiyi misafir etti.

Ordu turizmine renk katan Şehit Temel Şimşir Gemisi yaz sezonu boyunca 21 bin 500 kişiyi misafir etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in denizi canlandırmak adına kentte kazandırdığı Şehit Şimşir Gemisi yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ordu'yu tanımak, şehri bir de denizden görmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan gemi de misafirler doyumsuz deniz keyfinin tadını çıkardı. Gemide seyahat edenler şehrin manzarasını, plajlarını izleyerek bol bol fotoğraf çektirme imkanı buldu.

Mayıs ayı itibariyle denizle buluşturulan Şehit Temel Şimşir Gemisi, Altınordu ilçesi sahili boyunca birçok tur düzenledi. Gezi turlarının yanı sıra balolar, toplantılar gibi çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan gemi vatandaşlar için eğlence ve dinlenme aracı oldu.

Sezon boyunca gemi yaklaşık 21 bin 500 kişiyi bünyesinde ağırladı. Gördüğü yoğun ilgi ile Şehit Temel Şimşir Gemisi Ordu turizminde önemli bir ivme kazandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Hilmi Güler Ordu Ekonomi Haberler

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