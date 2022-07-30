Ordu haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. - Haberler

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Ordu haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum.

Ordu haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum.

Ordu haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum.

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır." dedi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ordu Ekonomi Haberler

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