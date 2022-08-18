Ordu haberleri! Burası Ordu değil Adana: Fındık hasadı başladı

Adana'nın Feke ilçesinde fındık hasadı başladı.

Yavru vatan Kıbrıs'ta 36 yıl boyunca çalışan ve emekli olduktan sonra ata topraklarına dönen Nihat Gök, Gedikli Mahallesi'ndeki 4 dönüm arazisinin yarısına fındık fidanı dikti. Yetiştirdiği fındıkları hasat etmeye başlayan Gök, "Atalarımız yapmamış ama şimdi bize değişiklik olsun dedik ve fındık üretimine başladık. Elma yetiştirsen değerlendiremiyorsun. Kiraz yetiştirirsen değerlendiremiyorsun ama fındık, ceviz daha avantajlı" dedi.

Yetiştirdiği elmalara da pazar bulmakta sorun yaşadığını anlatan Gök, "Pazara sunmak için yakın ilçelere gidince bin liralık bir masraf oluyor. Elmada bu kurtarmıyor. Ama bölgemizde fabrika ve üretim işletme tesisleri olsa bizler daha çok üretim yapar daha çok çalışırız. Köylerde üretim daha fazla artar. 4 dönüm arazimde 2 dönüm fındık 2 dönüm elma üretiyorum. Bu sezonun ilk firik hasadını gerçekleştiriyoruz. Karadeniz fındığı ile aynı lezzet ve kalitede ürün elde ediyoruz" diye konuştu.

Karadeniz'den getirdiği fındık fidanlarını çoğaltarak ilçede isteyenlere ücretsiz verdiğini ve üretimin artması için çaba sarf ettiğini söyleyen İbrahim Gün ise "Denizimiz yok ancak Karadeniz'e arattırmayan birçok özelliğimiz var. Karadeniz gezisine gittiğimde oradaki çiftçilerimizin bahçelerine fındık ağaçlarını gördüm. Buradan Karadenizli hemşerilerimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Fındık üretiyorlar. Karadeniz'in doğasına çok benzeyen bir doğamız var. Biz neden üretmeyelim dedim. Hatta daha iyisini yaparız diyerek, biraz fidan aldık. Deneme yaptık ve verim aldık. Yüz üzerinde köklü fidan getirdim. Yaklaşık 6 dönüm arazide dikim yaptık. Harika oldu. Fındık fidanlarını köklerinden çoğalttık. İlaç ve gübre gerekmiyor. Başarılı olduk ve lezzeti muhteşem. Kendi evladımız gibi fındık bahçelerine bakıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA