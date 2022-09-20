Ordu ekonomi haberleri: Ordu'da kivi üretimi yaygınlaşıyor

Ordu'da fındığın yanına alternatif olarak üretilen ve 22 yıldır il ekonomisine katkı sunan kivi yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Geçen yıl 8 bin ton ürün alınan Ordu'da bu sezon 10 bin ton ürün bekleniyor.

Kentte mazisi yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan kivi, 22 yıldır üretilerek kent ekonomisine katkı sunuyor. Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve her geçen gün yaygınlaşan kivi, geçtiğimiz yıl 8 bin ton rekolte ile Ordu ekonomisine yaklaşık 60 milyon TL girdi sağlarken, bu sezon 10 bin ton rekolte beklenen kivinin birinci kalite fiyatının ise 18-20 TL olması bekleniyor.

"Kivide bu yıl ürün ve kalite güzel"

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin Ordu kivisinin kalite, aroma ve raf ömrü olarak dayanıklı olduğunu belirterek, "Coğrafi işaret belgesi alınan bir meyve ve şuan üretimi de sürekli olarak artıyor. İlimize yıllık yaklaşık 60 milyon TL gibi bir para girdisi var. Bu yıl bu paranın yükselmesini bekliyoruz. Kivide bu yıl kalite ve ürün güzel, hava şartları iklim olarak güzel geçti" dedi.

"Yeni sezondan 20 TL civarında beklentimiz var"

Geçen sezon birincisi sınıfın 8 TL, ikinci sınıf kivinin ise 4 TL'den satıldığını söyleyen Uzunlar, "Bu sezon 18-20 lira arasında fiyat beklentimiz var çünkü manavlarda diğer meyveler 15 lira ve üzerinde. Önemli olan kivide kalite ve raf ömrü, kimyasal gübre kullanmamak. Bu nedenle Ordu'da biz şanslıyız. Geçen yıl yaklaşık 8 bin ton civarı rekolte vardı ancak bu sene 10 bin tona yakın ürün alırız. Yeni meyve dikimleri ürün vermeye başladı, İl Tarım Müdürlüğümüz ve DOKAP desteğiyle devam eden yeni fidan dikimleri de var" şeklinde konuştu.

Kivide erken hasat uyarısı

"Çarşamba ilçesinde erken hasat yapıldığını duyuyoruz ancak bunu yapanlar tabiri caizse kendi ayaklarına kurşun sıkıyor" diyen Uzunlar, "Şuanda toplayıp da satmanın hiçbir anlamı yok, kivinin 6,5-7 aroması olması lazım ki toplanabilsin. Kasım ayının ilk haftası olarak düşünüyoruz ancak hava soğuk giderse daha da erken olur. Bunlara dikkat edilmesi lazım" ifadelerine yer verdi. - ORDU