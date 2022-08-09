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Ordu ekonomi haberleri: Ordu'da kadınların 'kışlık menemen' mesaisi başladı

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Ordu ekonomi haberleri: Ordu'da kadınların 'kışlık menemen' mesaisi başladı

Ordu haber... Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan kadınlar, pazardan aldıkları biber ve domateslerle imece usulü kışlık menemen konservesi yapıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan kadınlar, pazardan aldıkları biber ve domateslerle imece usulü kışlık menemen konservesi yapıyor.

Fatsa ilçesinde kışlık menemen konservesi hazırlıkları başladı. İlçede yaşayan kadınlar, pazardan aldıkları ve kimi zaman kendileri yetiştirdikleri organik domatesleri kışlık ihtiyaç olarak değerlendiriyor. Yıllardır aynı usul ile kışlık yiyeceklerini hazır hale getiren kadınlar, ilk olarak domatesleri kabuklarından ayırıyor, ardından da biber ve domatesleri doğrayarak kazanda yaklaşık 2 saat boyunca kaynatıyor. Kaynatılan domates ve biber, son olarak sıcak şekilde cam kavanozlara dolduruluyor. Hava almayacak şekilde sıkıca kapatılan konserve kavanozları, bozulmadan aylarca taze kalıyor.

İlçede yaşayan Öznur Yurttaş Demirseçen, kışlık menemen konservesinin yapılışı hakkında bilgi verdi. Pazardan aldıkları 100 kilo domatesten yaklaşık 150 kavanoz menemen konservesi çıktığını belirten Demirseçen, "Hazırladığımız domates ve biberler 2 saat ateşte kaynıyor. Kaynamanın ardından bunu cam kavanozlara dolduruyoruz ve uyutmaya bırakıyoruz. Uyutma işlemi ise 3 gün sürüyor, şişeleri bezlere sarıyoruz. Şişelerin sıcaklığı yavaş yavaş azalıyor, böylece kapakları hava almayacak şekilde sıkıca kapanıyor. Kış aylarında ise bu konserveler, aynı tat ve tazelikte yenilebiliyor" dedi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatsa Ordu Ekonomi Haberler

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