Ordu ekonomi haberi | Ordu Valisi Sonel, işçilerle fındık topladı

Edinilen Ordu gelişmesine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde fındık bahçesini ziyaret ederek, işçilerle hasat yaptı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde fındık bahçesini ziyaret ederek, işçilerle hasat yaptı. ???????

Kentte fındık üreticileri, sahil kesimi için açıklanan tarihe göre bugün ürünlerini hasat etmeye başladı.

Bu kapsamda Vali Sonel, Altınordu ilçesi Teyneli Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Bir süre işçilerle fındık toplayan Sonel, ardından sohbet ettiği çalışanlara kolaylıklar diledi.

İşçilere karpuz ikramında bulunan Sonel, bahçe sahibine de bereketli bir hasat dönemi geçirilmesini temenni etti.

Sonel, 2022 yılı fındık hasat döneminin tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "Dünyada fındık üretiminde ülke olarak birinci sıradayız. Ülkemizde ise Ordu olarak ilk sıradayız. Fındık hasat mevsimi resmi olarak 13 Ağustos itibariyle başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki hafta önce Ordu'ya geldiğini ve fındık alım fiyatını 54 lira olarak açıkladığını hatırlatan Sonel, açıklanan fındık fiyatının çiftçiler ve yöre halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Sonel, fındıkta verimi ve kaliteyi artırma çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını da vurgulayarak, Ordu'da bu sezon 240 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti.

Fındıkta kalite ve randımanın iyi olması için komisyonca belirlenen tarihlerde hasadın yapılmasının çok önemli olduğuna da işaret eden Sonel, "Ordu'muzda fındık olmazsa olmazlarımızdandır. Fındık hayatın kendisi, hayatın gerçeğidir. " ifadesini kullandı.

Vali Sonel, ayrıca şehre gelen 25 bin civarında tarım işçisinin mevcut olduğunu aktararak, "Bunların da ilimizde hasada katkılarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 1,5-2 ay onlar bizim misafirimiz. Tüm üreticilerimize kazasız, belasız ve bereketli bir hasat mevsimi diliyorum." diye konuştu.