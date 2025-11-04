Haberler

Ordu'dan İngiltere'ye 8 Ton Bal İhracatı Gerçekleştirildi

Ordu'dan İngiltere'ye 8 Ton Bal İhracatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Ordu'dan İngiltere'ye 8 ton 827 kilogram bal ihracatı yapıldı. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nün desteklediği projeyle, yerel arıcıların emekleri uluslararası pazara taşınıyor.

Ordu'dan İngiltere'ye 8 ton 827 kilogram bal ihracatı gerçekleştirildi.

Ordu'da 3 bin 500 kayıtlı arıcı, 650 bin kovan varlığı ile yaklaşık 10 bin aile arıcılık sektöründen geçimini sağlıyor. Ordulu gezgin arıcılar tarafından 50'den fazla ilde üretimi yapılan ballar, Avrupa ülkeleri, Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Amerika gibi ülkelerine ihraç ediliyor.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği'nin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı 'Arım, Balım, Peteğim' projesi kapsamında yapılan ve proje kapsamında kurulan Balmer Şirketi tarafından işletilen bal paketleme tesisinde paketlenen ballar tıra yüklenerek, İngiltere'ye ihraç edilmek üzere yola çıktı.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, emeklerinin meyvesini uluslararası alana taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çiftçi, "İngiltere'ye toplam 8 ton 827 kilogram doğal Ordu balı ihracatı gerçekleştireceğiz. Bu İhracat, sadece bir ticari faaliyet değil, aynı zamanda Türk arıcılığının ve Ordu balının dünya çapında kazandığı güvenin bir göstergesidir. Amacımız, ülkemizin tarımsal ihracatını güçlendirmek, üreticimizin emeğini hak ettiği değere ulaştırmak ve Ordu balını dünya markası haline getirmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm arıcılarımıza, birlik üyelerimize ve ihracat sürecinde destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyor, bu ihracatın bölgemize, ülkemize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ordu'dan son 5 yılda yaklaşık 300 ton bal ihracatı yapılırken, en çok bal ihracatı İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Amerika'ya gerçekleştirildi.

Bal ihracatı programına, Ordu Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu da katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
