Ordu'da Üreticiler Yaş Fındığı 60 Liradan Satıyor

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kalırken, üreticiler tezgahlarında yaş fındığı 60 liradan satışa başladı. Satışların geçen yıllara göre düşük olduğu belirtilirken, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yapıldığı ifade edildi.

Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındığın kilogramını 60 liradan satışa başladı.

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kalırken, tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını, günlük kimi zaman 40 kilogram satış yaptıklarını belirttiler. Üreticiler satışların geçen yıllara göre düşük olduğunu belirterek, gün boyunca satış için beklediklerini belirttiler.

"Satışlar bu yıl zayıf"

Yol kenarında fındık satışı Yapan Coşkun Çarkçı, sezonun başlangıcı olduğunu belirterek, "Satış şu an zayıf, inşallah taban fiyatımız da 100 lira civarında olur. Sezon tam olarak başlamadığı için işler zayıf. Fiyat 50-60 lira arasında, uygun ama vatandaşlar kimi zaman almak da istemiyor. Genellikle farklı illerden gelen müşteriler, yani yoldan geçenler alıyor. Şu an günlük 10-15 kilogram satış yapıyoruz" dedi.

"Satış için burada akşama kadar bekliyoruz"

Olgun Çarkçı isimli satıcı da kendi topladıkları fındığı 50-60 liradan satmaya çalıştıklarını kaydederek, "Toplu olarak alanlara 50 liradan veriyoruz. Zor bir iş, sabah erken saatlerinde topluyoruz, buraya getiriyoruz ve akşama kadar burada satış için bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU