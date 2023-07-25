Ordu'da Mevsimlik Tarım İşçileri Azaldı

Ordu'da 'Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP)' projesi kapsamında kurulan konaklama alanları, bu yıl boş kaldı. Fındık işçilerinin geldiği alanlarda sessizliğin hakim olduğunu belirten Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, 'Her yıl ilimize Doğu ve Güneydoğu illerinden 10 bin civarında mevsimlik işçi geliyordu. Depremin etkisiyle geçen seneye göre işçi sayısında yüzde 25-30 oranında bir düşüş yaşanıyor' dedi.

ORDU'da 'Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP)' projesi kapsamında kurulan konaklama alanları, bu yıl boş kaldı. Fındık işçilerinin geldiği alanlarda sessizliğin hakim olduğunu belirten Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, 'Her yıl ilimize Doğu ve Güneydoğu illerinden 10 bin civarında mevsimlik işçi geliyordu. Depremin etkisiyle geçen seneye göre işçi sayısında yüzde 25-30 oranında bir düşüş yaşanıyor' dedi.Ordu'da ağustos ayının ilk haftası başlayacak fındık hasadı öncesinde üreticiler tüm hazırlıklarını tamamladı. Gözler, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerine çevrildi. Her yıl binlerce mevsimlik tarım işçilerine ev sahipliği yapan Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde, 'Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP)' projesi kapsamında kurulan konaklama alanı sessiz kaldı.

'GELEN İŞÇİ SAYISINDA HATIRI SAYILIR BİR DÜŞÜŞ GÖRÜNÜYOR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Ordu'ya fındık toplamak için gelen birçok vatandaşın depremden etkilendiğini söyledi. Deprem bölgesinden kente gelen işçi sayısında düşüş olduğunu belirten Akça, 'Esas etkenlerden biri bölgemize, Doğu ve Güneydoğu'dan fındık hasadına gelen işçilerimizin yaşadığı deprem felaketi. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen bu deprem felaketi, işçilerimizin birçoğunu etkiledi. Özellikle Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya gibi illerden şehrimize müthiş bir işçi akımı oluyordu. Her yıl ilimize 10 bin civarında mevsimlik işçi geliyordu' diye konuştu.

'ÇADIR USULÜ IRMAK KENARLARINA KOYULAN BİRKAÇ YERLEŞKEYİ GÖRÜYORUZ'

Kentte ırmak kenarlarına kurulan birkaç yerleşke dışında konaklama alanlarında işçiye rastlanılmadığını ifade eden Akça, 'Özellikle Ordu'nun Altınordu ilçesindeki METİP alanı Avrupalıların da imrenerek baktığı bir alan. Çünkü çok düzenli bir sistem var orada. Geçen hafta sonu bir inceleme yaptık. Henüz gelen işçi kardeşlerimiz yok. Geçen seneye göre hakikaten müthiş bir sıkıntı görünüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Ordu'ya bir işçi seyahati bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 25-30 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ YAŞANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM'

Akça, mevsimlik tarım işçilerinin kentte gelmemesi nedeniyle birçok üreticinin fındığını kendisinin toplamak zorunda kalacağını söyledi. Akça, 'Geçen seneye göre işçi sayısında yüzde 25-30 oranında bir düşüş yaşanacak. Yani göstergeler şu anda bunu gösteriyor. Yaşayacağımız bu süreç bize birçok üreticimizin fındığını kendi toplayacağını gösteriyor dedi. (DHA)