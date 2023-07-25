Ordu'da mevsimlik tarım işçileri azaldı

Ordu'da 'Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP)' projesi kapsamında kurulan konaklama alanları bu yıl boş kaldı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, depremin etkisiyle geçen seneye göre işçi sayısında yüzde 25-30 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti.

ORDU'da 'Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP)' projesi kapsamında kurulan konaklama alanları, bu yıl boş kaldı. Fındık işçilerinin geldiği alanlarda sessizliğin hakim olduğunu belirten Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Her yıl ilimize Doğu ve Güneydoğu illerinden 10 bin civarında mevsimlik işçi geliyordu. Depremin etkisiyle geçen seneye göre işçi sayısında yüzde 25-30 oranında bir düşüş yaşanıyor" dedi.

Ordu'da ağustos ayının ilk haftası başlayacak fındık hasadı öncesinde üreticiler tüm hazırlıklarını tamamladı. Gözler, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerine çevrildi. Her yıl binlerce mevsimlik tarım işçilerine ev sahipliği yapan Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde, 'Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP)' projesi kapsamında kurulan konaklama alanı sessiz kaldı.

Akça, mevsimlik tarım işçilerinin kentte gelmemesi nedeniyle birçok üreticinin fındığını kendisinin toplamak zorunda kalacağını söyledi. Akça, "Geçen seneye göre işçi sayısında yüzde 25-30 oranında bir düşüş yaşanacak. Yani göstergeler şu anda bunu gösteriyor. Yaşayacağımız bu süreç bize birçok üreticimizin fındığını kendi toplayacağını gösteriyor" dedi.