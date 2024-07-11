Ordu'da Mavi Yemiş Hasadı Başladı

Ordu'da hasadına başlanan mavi yemiş, kilogramı 300-350 liradan alıcı buluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in 2019'da göreve gelmesiyle kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilogramı 300-350 liradan alıcı bulan mavi yemişin çiftçilerin üretim kültürüne girdiğine işaret edilen açıklamada, belediyenin 2020'den itibaren Altınordu, Gülyalı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde 42 üreticiye 15 bin 300 fidan desteği sağladığı aktarıldı.

Desteklerle mavi yemiş üretim alanının Ordu genelinde 51 dekara ulaştığı kaydedilen açıklamada, fındığa ek gelir olarak üretilen meyve konusunda üreticilere fidan, eğitim ve her türlü teknik desteğin sağlandığı, hasat edilen ürünler için de soğuk hava deposu ve pazarlama desteği verildiği vurgulandı.

Açıklamada, belediyenin desteğiyle Ünye ilçesinde mavi yemiş bahçesi kuran Volkan Sürgit'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Sürgit, arkadaşlarıyla fındığa alternatif ürün aradıkları sırada pazar değeri daha fazla olduğu için mavi yemişe yöneldiklerini belirtti.

İlk olarak 5 dönüm alanda üretime başladıklarını aktaran Sürgit, şunları kaydetti:

"Sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin fidan desteğinden yararlanarak üretim alanlarımızı genişlettik. Ürünümüzün pazarda çok önemli bir karşılığı var. Tam anlamıyla üretim sağlandığında dekardan 1-1,5 ton ürün elde edilebiliyor. Bu işte gelişmemize vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."