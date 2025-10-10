Ordu'da Koyun Yetiştiricilerine Hibe Destekli Kırkım Makinesi Dağıtıldı

Ordu'da 'Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi' kapsamında 150 koyun yetiştiricisine yüzde 70 hibe destekli şaftlı koyun kırkım makinesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde 'Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi' kapsamında koyun kırkım makinesi dağıtım programı düzenlendi. Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, küçükbaş hayvancılıkta bir rutin olan koyun kırkım sürecini kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla makineli kırkımın yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ordu'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan yaklaşık bin 700 işletme bulunduğunu kaydeden Ay, "Bu işletmelerden özellikle koyun kırkım makinesinin desteklenmesi yönünde yoğun talep gelmektedir. İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği her geçen gün artış göstermekte olup son 10 yılda 60 bin baş artışla 183 bin başa ulaşmıştır" dedi.

İlde koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla birçok proje uygulandığını, geçen yıl da TULIP projesi kapsamında 31 işletmeye bin 550 adet koyun ile 93 adet koç verildiğini söyleyen Ay, "İl Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde 2023 yılında uygulanan 'Ordu İli Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ise 15 üreticiye yüzde 70 hibe desteği ile koyun kırkım makinesi verildi ancak proje kapsamında ilimiz genelinde 199 koyun yetiştiricisi kırkım makinesi almak için başvuruda bulunurken, yapılan değerlendirme sonucunda proje bütçesi dahilinde sadece 15 yetiştiriciye koyun kırkım makinesi verilebildi. Koyun yetiştiricilerimizin bu yoğun taleplerini karşılayabilmek amacıyla 2024 yılında DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulmak üzere 'Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi' hazırlanmış ve 2025 yılı yatırım programında proje uygulamaya konmuştur. Proje kapsamında yüzde 70 hibe destekli şaftlı kırkım makinesi almak için çağrı döneminde 227 küçükbaş hayvan işletmesi başvuruda bulunmuştur" diye konuştu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Tolgahan Köken ise yaptığı konuşmada, "Bu tür projelerin bizler için şöyle bir önemi var. Doğrudan üreticinin refah seviyesini arttıran, üretimine katma değer unsuru katabilecek bir projedir. Küçükbaş hayvancılık noktasında Ordu ilimiz önemli bir yerdedir. Sadece bunda değil, barındırdığı potansiyelleri gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde adından söz ettirecek ürünlere sahip. Tabii bu da bizi daha fazla çalışma alanı, daha fazla birlikte beraber iş birliği alanı yapma alanlarımızı da doğuruyor. Bundan sonraki dönemde de bu ve buna benzer çalışmalarla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ordu Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Koçkaya da konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplam bütçesi 3 milyon 750 bin TL olan proje kapsamında 150 koyun yetiştiricisine yüzde 70 hibe destekli şaftlı koyun kırkım makinesi, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Program, temsili koyun kırpma işleminin ardından sona erdi. - ORDU