Ordu'da Kahverengi Kokarca Krisisi: Tarım Ürünleri ve Evler Tehlikede

Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmayan kahverengi kokarca, güneşli havaların etkili olması ile birlikte yeniden yüzünü gösterdi. Bir böceğin yılda yaklaşık 300 kat çoğalabileceği belirtilirken, havaların ısınması yeniden görülen ve evlerin içerisine kadar giren kokarcalar vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar bireysel ilaçlama yaptıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını belirterek, mücadelenin topyekun yapılması gerektiğini ifade ediyor.

"Günlük yüzlerce kokarca imha oluyor"

Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde ikamet eden ve her gün kokarcaya karşı kimyasal mücadele veren Mustafa Dere, "Kahverengi kokarcaya karşı her gün ilaçlama yapıyorum, burada komşularımız da düzenli olarak mücadele ediyor. Kokarcalar ilaçlama ile imha oluyor. Bu uygulamayı yaklaşık 20 gündür yapıyorum. Günlük yüzlerce kokarca ölüyor ama sonraki gün farklı kokarcalar yeniden geliyor. Bizim fındık, mısır, fasulye, patlıcan, biber, üzüm ve diğer ürünlerimize zarar veriyor. Bu ilaç konusunda destek olursa daha iyi olur diye düşünüyoruz, şu an kendi imkanlarımız ile yapıyoruz" dedi.

"Tüm ürünlerimizin tadını bozuyor, evlerin içerisine giriyor"

Makbule Dere isimli vatandaş, kahverengi kokarcanın evlerde tüllerin arasına, yiyeceklere ve evin her noktasına girdiğini belirterek, "Biz ilaçlıyoruz ama yine de geliyorlar. Tüm ürünlerimize zarar veriyor, burada elma ve üzüm yiyemiyoruz, tadını bozuyor, kendisinin de iğrenç kokusu var, bizi rahatsız ediyor" diye konuştu.

"Bireysel mücadeleden sonuç alınıyor ama topyekun mücadele gerekli diye düşünüyorum"

Salih Ekim ise tüm ürünlere ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile bireysel mücadele yaptıklarını belirterek, "Ben topyekun ilaçlama gerektiğine inanıyorum. Bireysel ilaçlama zayıf kalıyor çünkü çok hızlı bir artışı var. Burada 2 yıldan bu yana çok etkili, balkona asılan çamaşırlarda, evlerin içerisinde hatta bazen araçlarımızın içerisine bile giriyor. Devlet-millet el birliği ile mücadele edilirse bu zararlının üstesinden geleceğimize inanıyorum, şu ana kadar yapılan mücadeleleri çok da yeterli görmüyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU