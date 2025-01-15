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Ordu'da Kahverengi Kokarca İle Mücadeleye Devam

Ordu'da Kahverengi Kokarca İle Mücadeleye Devam
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Ordu'da son iki yıldır fındık üreticilerini tehdit eden kahverengi kokarcalara karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor. 2023'te 40 bin noktada ilaçlama yapılırken, 2024 için 280 bin nokta belirlendi. Kahverengi kokarcaların zararlarını azaltmak için tüm kurumlar seferber oldu.

Ordu'da son 2 yıldır yaygın olarak görülen istilacı kahverengi kokarcaya karşı geçen yıl 200 bini aşkın noktada ilaçlama çalışması yapıldı.

Ordu'nun önemli geçim kaynağı olan fındık, istilacı kahverengi kokarca böceğinin tehdidi altında. Bu çerçevede il ve ilçe tarım müdürlükleri ve sektör paydaşlarının ortak çalışmalarıyla 2023'te 40 bin noktada ilaçlama çalışması yapıldı, 2024 yılı için 15 ilçede 280 bin nokta belirlendi. Ekim ayında başlatılan çalışmalarla şimdiye kadar 200 bini aşkın noktada ilaçlama yapıldı. Hızla çoğalabilen böcek için yüksek kesimli bölgelerden başlayarak, orta ve sahil kesimlerde yapılan mücadele çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Son 2 yıldır ilimizde ciddi zararlara neden oluyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarcanın Ordu'da son 2 yıldır yaygın bir şekilde görüldüğünü, bu süreçte ciddi zararlar verdiğini kaydetti. Kokarca ile son 1 yıldır önemli bir mücadele yapıldığını aktaran Soydan, "Her şeye rağmen özellikle bahar döneminde o kışlaklardan bahçeye dönen kokarcalar, ciddi zararlar verdi. Bununla ilgili yapılan toplantılar neticesinde bir eylem planı hazırlandı. Bu kapsamda kışlak mücadelesi yapılması kararı alındı ve Ordu'nun tamamında 280 bin noktanın ilaçlanması gerektiğine dair tespitler gerçekleştirildi. Bu çalışmalar 15 ilçeyi kapsadı ve bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilaç desteği ile birlikte, ilgili kurumların da desteğiyle ekipler kurularak, 280 bin nokta için ekim ayının ortasında çalışmalar başladı" dedi.

Yürütülen ilaçlama mücadelelerinin önemine değinen Soydan, "Bu mücadelelerin sonucunda 2024 yılında 200 binden fazla noktada ilaçlama yapıldı. Bu ilaçlama çalışmalarının yapıldığı noktalarda bu zararlının ciddi oranda imha olduğunu gördük. Kışlaklarını geçirmek için bekleyen kahverengi kokarcalar burada imha edildi, aslında bu dünyada örnek gösterilecek bir çalışma" diye konuştu.

"Bahar döneminde de mücadele gerekiyor"

Soydan, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarının devam ettiğinin ancak bahar döneminde havaların ısınması ile yeniden bir mücadele yapılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"İlaçlamama çalışmalarının son anlarına gelindi, en fazla 10 gün içerisinde kışlak mücadelesi bitmiş olacak. Kışlak mücadelesi bittikten sonra belki ilaçlanmayan noktalar kalabilir, tamamı imha olmayanlar olabilir, bu nedenle kokarcalar hava ısınını yakaladığı zaman yani 17-18 derece hava ısısını bulduğu zaman yeniden kışlaklardan bahçelere dönmeye başlayacaktır. Bu süreç başlamadan yeniden bir mücadele planlaması yapılıyor. Böylelikle kahverengi kokarca ile ciddi bir mücadele yapmış olacağız. Bu mücadele temmuz ve haziran aylarında, kokarcaların yumurtlama dönemlerinde de devam edecektir. Tüm kurumlarımız popülasyonunun artmaması ve zararın en aza inmesi için seferber oldu ve ciddi bir mücadele yapılıyor." - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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