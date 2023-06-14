Ordu'da İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı'nda Türkiye'nin ihracata muhtaç olduğu vurgulandı. Programda küçük üreticilerin ihracatta sermaye, pazar ve danışmanlık hizmeti desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.

Ordu'da, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, oda toplantı salonunda organize edilen etkinlikte, Türkiye'nin büyümek için ihracata muhtaç olduğunu söyledi.

Karlıbel, Ordu'da üretilen kaliteli ürünlerle ihracat pazarını arttırmayı, şehrin gelirini yükseltmeyi ve refahı biraz daha yukarılara çekmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Bunun için elimizden geleni yapma sözüyle seçilen bir ticaret odasının başkanıyım. Başta, hedeflerimizin çok olduğunu söylemiştik. Bu şehri kirletmeden sanayileştirmek, pahada ağır, yükte daha hafif ürünlerle dünya pazarından pay almak istiyoruz." dedi.

Küçük üreticilerin de ihracatta sermaye, pazar ve danışmanlık hizmeti desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Karlıbel, toplantının üyeler, Ordulu küçük üreticiler, ihracat hedefi olan firmalar açısından çok faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy ise ihracatın, ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunduğunun altını çizdi.

Gürsoy, Türkiye'nin ancak üretim ve ihracatla büyüyerek kalkınma yolculuğunda arzu edilen seviyeye erişebileceğine dikkati çekerek, ihracatın ülke ekonomisine katkısının yanı sıra bireysel olarak firmalara da çok sayıda fayda sağladığını aktardı.

Ticaret Bakanlığınca Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekterliği iş birliğinde OTSO'nun ev sahipliğinde organize edilen programda, uzmanlar sunum yaptı.