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Ordu'da Hamsi Fiyatları Düştü

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Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsi 25 liraya geriledi. Vatandaşlar, ucuzlayan hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsi 25 liraya geriledi. Vatandaşlar, ucuzlayan hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

1 Eylül tarihinde başlayan sezonun ardından Karadeniz açıklarında avlanan hamsi 60 liradan satışa sunuldu. Gün geçtikçe bollaşan hamsinin fiyatı 35 liraya kadar geriledi. Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında dün gece bol miktarda hamsi avlanınca tezgahlarda kilogramı 25 liraya geriledi. Vatandaşlar, ucuzlayan hamsi almak için balıkçılarda yoğunluk oluşturdu.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, "Bugün hamsi çok bol çıktı, 25 liradan satılıyor. Bol oldukça fiyatlar düşüyor. 50-60 liradan başladı, bugün itibariyle 25 liraya kadar düştü. Vatandaşlar bol bol yesinler. Her zaman bu fiyatlar olmayabilir. Sezon başlarında hamsi yüksekti, bol oldukça ve havalar soğudukça fiyatlar geriledi. Bundan sonra inşallah daha da bollaşacak" diye konuştu.

Vatandaşlar ise hamsinin taze olduğunu ve fiyatların çok uygun olduğunu söyledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Perşembe Eylül Ordu Balıkçılık Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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