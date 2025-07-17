Ordu'da Fındık Toplama İşçilerine Günlük Yevmiye Belirlendi

ORDU'da yeni sezonda fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi 1200 TL olarak belirlendi.

Fındık hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Ordu'da bulunan ziraat odası başkanları, Altınordu Ziraat Odası'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından fındık hasadında çalışacak işçi yevmiyeleri açıklandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, alınan kararların tavsiye kararı olduğunu belirterek, "Fındık toplama işlerinde çalıştırılması yasak olan yaştaki çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmamasını hatırlatmak isteriz. Çalışamayacak yaştaki çocukların çalıştırılması durumunda bahçe sahibi, çocukların velilerine ve varsa tarım aracısına ayrı ayrı olmak üzere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi gereğince çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için idari para cezası uygulanabileceğini hatırlatıyoruz. 2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım isçilerine, çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak, günlük net ücret yemek isçiye ait olmak üzere 1200 TL olarak belirlenmiştir. Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretleri ise 10-15 arası işçi için aşçı yevmiyesi 1200 TL, çuvalcı yevmiyesi ise 1.350 TL olarak belirlenmiştir. 15 ve üzeri işçi için aşçılara 1.350 TL, çuvalcılara ise 1500 TL olarak belirlenmiştir. Katırcı ücreti 2400 TL ve patoz saat ücreti de 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Tarım arıcılarının yevmiyeleri 15 işçiye kadar günlük 1350 TL, 15 işçiden fazlası için ise 1500 TL ve kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretleri ise kilo başına 12 TL olarak belirlenmiştir" dedi.