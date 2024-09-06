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Ordu'da Fındık Hasadı Tamamlandı, Kurutma ve Seçme İşlemleri Devam Ediyor

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Ordu'nun sahil kesimlerinde hasadı tamamlanan fındıkları kurutma ve seçme işlemleri sürüyor. Üreticiler fındıklarını güneşli havayı fırsat bilerek kurutmaya çalışıyor ve geceyi çadırlarda geçiriyor. Yağışlı hava nedeniyle yüksek kesimlerde kurutma işlemi zorlaşıyor.

Ordu'nun sahil kesimlerinde hasadı tamamlanan fındıkları kurutma ve seçme işlemleri sürüyor.

Ordu'da sahil kesimlerinde 5 Ağustos olarak belirlenen hasat sezonu neredeyse tamamlanırken, fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutma ve seçme telaşına düştü. Üreticiler patoza verdikleri fındıkları güneşli havayı da fırsat bilerek hem harmanlarda kurutmaya çalışıyor, güneşin altında seçmeye çalışıyor. Üreticiler hırsızlık olaylarına karşı geceyi kurdukları çadırlarda geçirdiklerini belirtiyor.

"Hasat ve kurutma süreci meşakatli"

Sabire Toparlak isimli fındık üreticisi, hasadını yaptıkları fındığı hem kurutmaya çalıştıklarını hem de taş ve yabancı maddelerden temizlemek adına seçtiklerini söyledi. Bir süredir etkili olan yağışlı havanın fındık kurutmak isteyenleri zorladığını aktaran Toparlak, fındığın hasat sezonu gibi, kurutma ve seçme aşamasının da bir hayli zor olduğunu, bir haftadır çabaladıklarını belirtti.

"Yüksek kesimlerde kurumuyor"

Ulubey ilçesinde hasadını yaptığı fındığı Altın Ordu ilçesinde Kurutmaya çalışan Salih Duman, "Patoza verdik ve merkeze indirdik. Allah nasip ederse sonrasında kurutup manavlara teslim edeceğiz. Yüksek kesimlerde yağış olduğu için kurutması zor oluyor" dedi.

Ercan Duman ise zorlu geçen bir fındık hasat sezonunun ardından fındığı patoza verdiklerini ve kurutmaya çalıştıklarını aktardı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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