Ordu'da çay hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ana geçim kaynağı fındık olan üreticiler, ek gelir sağladıkları çay hasadını imece ve yevmiye usulüyle gerçekleştiriyor. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren ve hasadı imece ve yevmiye usulüyle gerçekleştiren üreticiler, topladıkları ürünü gün sonunda ÇAYKUR'a satıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ana geçim kaynağı fındık olan üreticiler, ek gelir sağladıkları çay hasadını imece ve yevmiye usulüyle gerçekleştiriyor.

Ordu'nun "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde hasadına başlanan çay, kentte fındığın yanında üreticilere ek gelir sağlıyor.

Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren ve hasadı imece ve yevmiye usulüyle gerçekleştiren üreticiler, topladıkları ürünü gün sonunda ÇAYKUR'a satıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ilçenin Ortatepe Mahallesi'nde sürdürülen çay hasadını takip etti.

Bir süre üreticilere yardım eden Soydan, gazetecilere, ilçede 5 mahallede çay üretimi yapıldığını söyledi.

Ordu'da ruhsatlı çay bahçelerinin sadece Perşembe ilçesinde olduğunu belirten Soydan, bölgede uzun yıllardır çay üretimi yapıldığını aktardı.

Soydan, üreticilerin zorlu engebeli arazilerde çay üretimi yaptığını ifade ederek, imece usulüyle toplanan çayların at yardımıyla taşındığını kaydetti.

Yöre halkının fındığın yanında ek gelir olarak çay ürettiğini belirten Soydan, "Üreticilerimiz üretim sahalarını büyütmek istiyor. Bunun için de çiftçilerimiz ruhsat alanlarının büyütülmesini bekliyor. En büyük beklentileri bu yönde. Üreticilerin ruhsat alanlarının genişlemesiyle ilimizde çay üretiminin artması mümkün." dedi.

Soydan, ilçede yaklaşık 95 dekar arazide çay üretimi yapıldığını da dile getirerek, "Ordulu üreticilerimiz yıllık ortalama 150 ton çay üretiyor. Çiftçilerimiz topladıkları ürünlerini daha sonra devletin açıkladığı rakamlardan satışa sunuyor. Çay, üreticilerimize önemli gelir sağlıyor." diye konuştu.