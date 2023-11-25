Ordu'da Bölgesel Tarım Zirvesi Gerçekleştirildi

ORDU'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesince Bölgesel Tarım Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı sorunlara değinerek, 'Eğer biz tedbir almazsak 300 rakıma kadar fındık tehlikeye girebilir. Burada belki de bir Akdeniz ürünü olan mandalina, portakal, turunçgilleri düşüneceğiz. Fındık daha yüksek rakımlarda olacak' dedi.

MÜSİAD Şubesince, Ordu'nun Altınordu ilçesinde Bölgesel Tarım Zirvesi düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa, Ordu Valisi Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Servet Altaş, kentte bal, balık, fındık ihtisas sanayi bölgelerinin oluşturulması gerektiğini söyledi. Bal, balık, fındık gibi tarım ürünlerinin Ordu'nun ve bölgenin sadece doğal güzellikleri olmadığını, aynı zamanda ekonomisinin de temel taşı olduğunu belirten Altaş, 'Hep birlikte bu zenginliklerimizi ve potansiyellerimizi nasıl daha verimli değerlendirebileceğimizi keşfetmek için buradayız. İyi bir iş birliği ve ortak bir vizyon ile nasıl daha iyi ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ordu fındık üretiminde Türkiye'nin ve dünyanın birincisi. Bal üreticisi bakımında Türkiye'nin birincisi. Balıkçılık sektöründe hatırı sayılır büyüklüktedir. Ancak bu ürünlerin üretimindeki liderliğimizi katma değer ürüne çevirmek ve bu ürünlerin ihracatını Ordu ticaretine yansıtabilmek için daha fazla adım atmanın zamanının geldiğini ve bu bağlamda bal, balık, fındık ihtisas sanayi bölgelerinin oluşturulmasının elzem olduğunu düşünüyorum. İhracat potansiyelini arttırmak, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için pazarlama yöntemlerimizi güçlendirmeliyiz. Ayrıca tarımın sürdürülebilirliğini ve verimliliğini arttırmak için teknolojiyi ve modern tarım yöntemlerini daha fazla benimsemeliyiz' diye konuştu.

'FINDIKTA TEK YERLİLİK PATOZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, enerji krizinin ardından dünyanın gıda krizi ile de karşı karşıya kaldığını kaydederek, 'Burada çok önemli konulara gireceğiz. Bunlardan tarım hayatın devamı için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Enerji krizinden sonra gıda krizi de kapımızda olduğu için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ordu, kendi kendine yeten bir il olsun istiyoruz. Pandemiden sonra bunu gördük. Yani gıdasız olmuyor. 200 yıldır fındık ile uğraşıyoruz. 200 yıldır fındıkta tek yerlilik patoz. Halbuki biz üretiyoruz ama fiyat mekanizmasında söz sahibi değiliz. Ürettiğimiz şeyin piyasasını kontrol edemeyince, ambalajını, lojistiğini, rekabetini, Ar-Ge'sini yapmadığımız takdirde sadece üreteceğiz. Üretimde alan da sınırlı. Alanlar nüfus arttıkça paylar küçülüyor. Bahçeler yaşlanıyor. Fiyat da aşağı yukarı belli bir seviyeye oturmuş. Bunun sonucunda piyasaya hakim olan kazanıyor. Baktık ki bu noktada Rekabet Kurumu'nun işin içerisinde olması gerektiğini gördük. Bunun ile ilgili çalışma yaptık ve pandoranın kutusunu açtık. Dolayısı ile burada çok değişik şeylerle de karşılaştık' ifadelerinde bulundu.

'EĞER BİZ TEDBİR ALMAZSAK 300 RAKIMA KADAR FINDIK TEHLİKEYE GİREBİLİR'

İklim krizine karşı tedbir alınması gerektiğini de ifade eden Güler, şöyle konuştu: ?Çok büyük kaynaklarımız var. Yaptığımız hesaplamalara göre kullanmadığımız kaynakları, yeterince kullanırsak ve verimli çalışmalarla bunları katma değere dönüştürebilirsek Ordu'nun zenginliğini 3'e katlamamız mümkün. Eğer biz tedbir almazsak 300 rakıma kadar fındık tehlikeye girebilir. Burada belki de bir Akdeniz ürünü olan mandalina, portakal, turunçgilleri düşüneceğiz. Fındık daha yüksek rakımlarda olacak. Eğer tedbir almazsak hamsiyi kaybedebiliriz.?Konuşmanın ardından katılımcılar, alanlarına ilişkin sunum yaptı. (DHA)