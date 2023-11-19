Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım ve orman alanında açılmak istenen bentonit madeni ile Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde yapılmak istenen rüzgar enerjisi santraline karşı açılan dava sonrasında bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı.

Ordu'da bentonit madeni ve rüzgar enerjisi santrali için bilirkişi incelemesi tamamlandı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım ve orman alanında açılmak istenen bentonit madeni ile Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde yapılmak istenen rüzgar enerjisi santraline karşı açılan dava sonrasında bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Bilirkişi heyetiyle birlikte mahkeme süreci gereği yerinde inceleme yaptık. Dosyadaki iddiaların gerçekçi olmadığını yerinde göstererek anlattık. Özellikle Ulubey'de halkın katılımı çok iyiydi. Düşüncelerini ve kaygılarını anlattılar. RES çalışmasının başlatıldığını tespit edilmesini istedik. Her iki incelemede de halkın lehine bir rapor çıkacağını umuyoruz" dedi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım ve orman alanında açılmak istenen bentonit madeni ile Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde yapılmak istenen rüzgar enerjisi santraline karşı açılan dava sonrasında bilirkişi heyeti ilgili yerlerde incelemesini tamamladı.

BENTONİT MADENİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

Ordu Ulubey ilçesinde yapılmak istenen bentonit madeni işletmeciliği için alınan 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 60'a yakın vatandaş Ordu Çevre Derneği ile dava açarken, Gölköy – Mesudiye ilçelerinde RES için alınan ÇED'in iptali ve yürütmeyi durdurma kararı için de Ordu Çevre Derneği ile Mesudiye Çevre Derneği dava açtı. Açılan davalar sonucunda, Ordu İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti yerinde inceleme yaptı. Bilirkişi heyeti inceleme sonunda hazırlayacakları raporu Ordu İdare Mahkemesi'ne verecek. Mahkeme hakimi rapor sonrası mahkeme duruşma tarihini belirleyecek.

BİLİRKİŞİ HEYETİNİ ONLARCA KÖYLÜ KARŞILADI

Ulubey'de yapılan bilirkişi incelemesine mahalle halkı da katıldı. Sabah cami önünde toplanan köylü, bilirkişi heyetini karşıladı. Mahalleli, heyete yapılan incelemede bentonit madenini neden istemediklerini ve görecekleri zararları dile getirdiler. Ordu Çevre Derneği ise ÇED dosyasındaki çelişkili görüşleri dile getirdi.

Ulubey incelemesinden sonra Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, yönetim kurulu üyeleri, Avukat Haluk Türkmen ve Coşkun Özbucak, mahkeme ve bilirkişi heyeti Gölköy-Mesudiye ilçelerinde yapılmak istenen RES incelemesine devam etti.

"HER İKİ İNCELEMEDE HALKIN LEHİNE KARAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Bilim kurulu heyetinin incelemeleri hakkında Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Bilirkişi heyetiyle birlikte mahkeme süreci gereği yerinde inceleme yaptık. Dosyadaki iddiaların gerçekçi olmadığını yerinde göstererek anlattık. Özellikle Ulubey de halkın katılımı çok iyiydi. Düşüncelerini ve kaygılarını anlattılar. Mesudiye'de gittiğimiz yer yerleşim yerine uzak olması, kar yağması nedeniyle muhtar katılımıyla incelemeyi gerçekleştirdik. Çalışmaya başlamışlar. RES çalışmasının başlatıldığını tespit edilmesini istedik. Her iki incelemede de halkın lehine bir rapor çıkacağını umuyoruz" dedi.

"HALK ORMANINA, SUYUNA, TARIM ALANINA SAHİP ÇIKIYOR"

Davanın avukatı ve dernek yönetim kurulu üyesi Haluk Türkmen de, "Dava dosyasını bölgeyi inceleyerek hazırladığımız için ÇED dosyasının eksikliklerini biliyorduk. Bunları bilirkişi heyetine de anlattık. Davanın lehimize sonuçlanacağını umuyorum. Halk ormanına, suyuna, tarım alanına sahip çıkıyor" dedi.