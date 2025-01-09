Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi

Ordu'da Balıkçılardan 500 TL'lik Dev Mezgitler

Ordu'da Balıkçılardan 500 TL'lik Dev Mezgitler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçılar, normallerinden büyük mezgit balıkları avladı. 1 kiloya kadar ulaşan bu iri mezgitler, 500 TL'den satılarak müşterilerin ilgisini çekti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde avcılık yapan balıkçıların ağına 1 kiloluk dev mezgitler takıldı. Müşterilerin ilgisini çeken balıkların kilosu 500 TL'den satıldı.

Perşembe ilçesinde avcılık yapan balıkçıların ağına, normallerinden farklı olan mezgit balığı takıldı. Yason Burnu açıklarından yaklaşık 4 saat uzaklıktaki açıklarda ve sığ alanlarda avlanan, 'Perşembe kanca mezgidi' olarak adlandırılan ve boyutu ile dikkat çeken mezgitler, balıkçılık yapan Erdal Çamaş tarafından tezgaha koyuldu. Müşterilerin de ilgisini çeken iri mezgit balığının kilogramı ise 500 liradan satıldı.

"Bu tür iri mezgit her zaman olmuyor"

Balıkçı Erdal Çamaş, Yason Burnu açıklarından 4 saatlik mesafede avlanan bu balıkların her zaman bulunmadığını belirterek, "Bu sadece Perşembe ilçemizde avlanıyor. Küçük kayıklarımız gece saatlerinde açılır ve avlanır, gündüz dönerler. Küçük kayıklar açıldığında bu balıkları az miktarda avlıyor, uzun bir sürenin ardından da ilk defa geldi. Ağırlıkları yarım kilogramdan başlayıp, 2 kilograma kadar ulaşıyor. Şuan bizim tezgahtaki balıklar yarım kilo ile 800 gram arasında, sattıklarımız da var. Bunu tereyağlı buğlama olarak yapıyorlar, kilogram fiyatı 400-500 arasında satılıyor. Bu balıkları bir süre tezgahta bekletiyoruz ki tezgahımız güzel olsun. Bunun hastaları var, aradığımız aman il dışından bile geliyorlar" dedi.

İlk kez bu kadar büyük bir mezgit balığı gördüğünü söyleyen Yılmaz Bibi isimli müşteri ise lezzetini merak ettiğini kaydetti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Efsane program geri dönüyor!
img

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
img

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da inşaatta göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

Yeni aşkını ilan edip Wanda'yı da şoke edecek bir not düştü

Son Dakika Haberleri

Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi? Los Angeles yangınında son durum nedir? Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.